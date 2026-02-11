Schlossplatz im Blick: Stadt Hechingen beantragt neues Sanierungsgebiet „Oberstadt II“

Verwaltung und Gemeinderat setzen Hoffnungen auf ein neues Sanierungsgebiet „Oberstadt II“.
Die Neugestaltung des Obertorplatzes, den Bau der Tiefgarage beim „Museum“, die Komplettsanierung der alten Hofapotheke, den Umbau der Orangerie unter privater Trägerschaft: Diese und weitere kleinere Maßnahmen sind in den vergangenen zwölf Jahren im Rahmen des Sanierungsgebietes „Oberstadt“ verwirklicht worden. Nach zweimaliger Verlängerung sei jetzt das Endstadium erreicht, sagte Marcus Kempka, der Leiter der Hechinger Baurechtsbehörde, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.