Schlossparkbad Geislingen: Bei Kerzenschein dem Alltag entfliehen

1 Das Geislinger Freibad war am Freitagabend in Kerzenschein gehüllt. Foto: Schreiber

Im Schlossparkbad fand das Candle-Light-Schwimmen mit mehr als 200 Kerzen statt.









In ein Lichtermeer aus Kerzen und Lampions verwandelte sich das Geislinger Schlossparkbad am Freitagabend nach Sonnenuntergang. Eigentlich wäre das Candle-Light-Schwimmen für den Freitag zuvor angedacht gewesen, doch das Gewitter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Umso besser war das Wetter dann an diesem Wochenende: Auch am Abend war es immer noch sommerlich warm, sodass niemand fröstelnd aus dem Wasser steigen musste. Daher war es auch kaum verwunderlich, dass viele Besucher verschiedenen Alters das Angebot angenommen haben, um dem Alltagsstress in besonderer Atmosphäre zu entkommen.