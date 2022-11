1 Hannelore Henninger liebte die Kunst. Foto: Henninger

Nach langer, schwerer Krankheit ist am vergangenem Sonntag Mötzingens "Schlossherrin" Hannelore Henninger verstorben. Die in der Region vor allem als ehemalige Helag-Mitgesellschafterin bekannte Unternehmerin, Künstlerin und Gastronomin wurde 80 Jahre alt.















Motzingen - Geboren als Johanna Eleonore Seitz in Leutkirch (Allgäu), verbrachte "Hanne" Henninger als drittes von neun Kindern bereits ihre frühen Kinder- und Jugendjahre auf einem Schloss: Schloss Zeil ist die Residenz der Fürsten von Waldburg-Zeil, für die ihr Vater als Kanzleirat arbeitete. Es sei eine glückliche Zeit gewesen. Der sich Jahre im Internat in Ochsenhausen (Kreis Biberach) anschlossen. Eine Lehrerausbildung in Rottweil brach sie ab, die folgende erste berufliche Station führte sie zur damaligen Deutschen Post nach Ravensburg, von wo aus sie schließlich zur Firma Marquardt in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen), einem Anbieter von Elektronik-Bauteilen, wechselte. Dort arbeitete sie als Auslands-Telefonistin – Hannelore Henninger sprach fließend Englisch und Französisch. Und natürlich: Der Sitz der Firma ist noch heute in der "Schlossstraße" in Rietheim-Weilheim.

Mann in Firma kennengelernt

Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, Helmut Henninger, der dort als Entwicklungsingenieur arbeitete. Und, wie er sich gerne erinnert, nach der Rückkehr aus einem Urlaub das "neue, junge Mädchen in der Telefonzentrale" unbedingt kennenlernen musste. Es war "die Liebe meines Lebens". Am 28. Dezember 1963 wurde geheiratet.

Im Jahr 1971 erfolgte dann der Umzug nach Nagold – wo Helmut Henninger als Entwicklungsleiter zur Firma Paul Dau & Co ging. Seine Frau Hanne folgte ihm als Sachbearbeiterin für den Export in das Unternehmen. Als Dau 1975 in Insolvenz ging, gründete Helmut Henninger mit seinen damaligen Partnern in Nagold die Firma Helag, die sich auf Komponenten für die Automobilindustrie konzentrierte. Und auch hier folgte Hanne Henninger ihrem Mann, erst als Assistentin der Geschäftsführung – sprich ihres Mannes.

Kunst ist Ausgleich zum Berufsleben

Einen Ausgleich zum Berufsleben fand Hanne Henninger in der Kunst. Von 1982 bis 1987 studierte sie Malen und Zeichnen bei der Studiengemeinschaft Darmstadt. Ausstellungen regional, aber auch überregional und international sowie Auszeichnungen etwa des Europäischen Kulturkreises spiegeln das hohe Niveau ihrer Arbeiten. Henninger arbeitete aber auch als Bildhauerin, gestaltete Schmuck und wurde 1990 für eines ihrer Gedichte vom FDA (freier deutscher Autorenverband) mit dem Literaturpreis ausgezeichnet. 1992 gründete sie den Kunstkreis Oberes Nagoldtal.

Auch musikalisch war Hannelore Henninger vielseitig begabt, spielte seit ihrer Jugend Geige und bis zuletzt in ihrem Wohnzimmer am eigenen Flügel. Weitere gemeinsame Passionen des Ehepaars Henninger waren das Reisen sowie der Sport – Skifahren, Golf, Tennis; auch Schützenkönigin wurde sie seinerzeit. Und quasi als "Königin" erfüllte sie sich dann ab 2005 auch einen ihrer größten Wünsche: Den Bau des eigenen "Schlössles" in Mötzingen, das sie in der Folge zu einem beliebten Café mit Galerie und einem Treffpunkt ausbaute.

"Schlossle" soll wieder öffnen

Im Moment – in Folge von Corona und vor allem der schweren, von Corona unabhängigen Erkrankung von Hannelore Henninger – ruht der Betrieb des "Schlössles". Doch sei geplant dort irgendwann in nächster Zeit wieder aufzunehmen. "Im Andenken an meine Hanne." Die Beerdigung von Hannelore Henninger findet am Montag, 14. November, ab 13 Uhr auf dem Friedhof in Mötzingen statt.