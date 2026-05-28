Schlossgut Istein: „Behutsamer Umgang im Wandel der Zeit“

Unserer Leserin plädiert dafür, bei der Ortsentwicklung von Istein nicht nur die bauliche Ausnutzung in den Mittelpunkt zu stellen – weil das Dorf von seiner Einzigartigkeit lebe.
Der Basler Kulturhistoriker Jakob Burckhardt bezeichnete Istein einst als „unser kleines Italien“. Dieser Ausdruck war nicht zufällig gewählt. Die besondere Lage am Rhein, die Rebberge, der markante Klotzen sowie das historische Ortsbild verliehen dem Dorf über lange Zeit eine landschaftliche und kulturelle Eigenart, die weit über die Region hinaus wahrgenommen wurde.