Schlossfestspiele: Auf Zeitreise in Geislingen – Mittelalter kehrt zurück​

Zum vierten Mal kehrte mitten in Geislingen das Mittelalter zurück. Und mit vielen gewandeten Gestalten auch etwas die Sonne, worüber sich die Veranstalter besonders freuten.

In den vergangenen Jahren war es einfach nur kalt und nass, die Böden aufgeweicht. Am Wochenende ging es wettertechnisch einigermaßen, was sich auch an der Besucherzahl widerspiegelte. Schon am Freitagabend und am Samstag um die Mittagszeit begaben sich zahlreiche Besucher auf eine Zeitreise, flanierten an den Verkaufsständen entlang oder ließen sich an den zahlreichen Biergartentischen nieder.

Zu bestaunen, zu hören und zu genießen gab es bei den Schlossfestspielen auch wieder einiges. Ritter und Landsknechte tummelten sich vor und hinter dem Schloss, machten Musik und tischten unter anderem historische „Rosenküchle“ – in süßer und salziger Ausführung – und heißen Met auf. Während der Fanfarenzug aus Stetten bei Haigerloch eine relativ kurze Anreise hatte, kam eine Musikgruppe sogar aus Böhmen.

Und auch die Sonne kam raus

Über 30 Händler und Handwerker waren am Start, boten Dekorationen, Schmuck, Felle, Hörner, Leder, Holzwaren, Düfte, Heilsteine, Hochprozentiges und Getöpfertes an. Gaukler, Geschichtenerzähler und die Zauberer „Jack & Coris“ sorgten dafür, dass auch die kleinen Besucher viel Spaß hatten. Die Erwachsenen ließen sich derweil von der Haselfrau, einer Wahrsagerin, in die Zukunft schauen. Die meisten Teilnehmer – einige davon übernachteten sogar in ihren Rundzelten auf der Schlosswiese – gewährten auch einen Einblick in ihr Lagerleben.

Zu den weiteren Höhepunkten zählten die nächtliche Feuershow und vor allem das Ritterturnier, das zum zweiten Mal ausgetragen wurde und viel Volk anlockte.

Für den Veranstalter „Fabula Corvinus“ ist 2026 ein besonderes Jahr, denn das zehnjährige Bestehen wird gefeiert. Hinter „Fabula Corvinus“ steht das Ehepaar Markus und Anja Katz, dem es in Geislingen besonders gut gefällt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Bauhof und der Bevölkerung sei hier außergewöhnlich gut und stressfrei, betonen die Mittelalterfreunde. Vor allem auch das historische Ambiente hat es ihnen angetan. Und deshalb, auch weil das Gelände dazu noch barrierefrei ist, startet „Fabula Corvinus“ die Freiluftsaison immer im Sonnenstädtle.

Ihr Fazit im Jubiläumsjahr fällt rundum positiv aus

Sein Faible für längst vergangene Zeiten entdeckte Markus Katz im Jugendalter, als seine Heimatgemeinde Hochdorf bei Nagold mit einem Mittelaltermarkt 1200-jähriges Bestehen feierte. Als er dann noch für eine Motto-Hochzeit in ein historisches Kostüm schlüpfte, ließ ihn die Geschichte nicht mehr los. Er „verschlang“ Bücher, schloss sich Lagergruppen an und organisierte 2016, also vor zehn Jahren, einen kleinen Markt im Kloster Hirsau. Der schlug ein wie eine Bombe. Schon ein Jahr später gründete er eine Firma, die mittlerweile rund zehn Veranstaltungen pro Saison auf die Beine stellt. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von Ehefrau Anja und seinen vier Kindern, die elf, 13, 17 und 18 Jahre alt sind.

Durch Besuche im Badkap in Albstadt kamen die Kontakte in den Zollernalbkreis zustande. Die Suche nach geeigneten Plätzen führte das Ehepaar nicht nur nach Lautlingen – dort findet vom 9. bis 11. Oktober ein weiterer Markt statt –, sondern eben auch nach Geislingen. Ihr Fazit im Jubiläumsjahr fällt rundum positiv aus: „Wir haben uns als feste Größe in der Szene etabliert.“ Nun bereitet sich das (Mittelalter-)Ehepaar – er nennt sich Markus von Heudorf, sie Alwina vom Knollenacker – auf den nächsten Markt vor. Und das wird ein ganz besonderer sein. „Fabula Corvinus“ ist mit am Start, wenn vom 24. bis 26. April in Rottweil die neue Hängebrücke eingeweiht wird.

Die Händler schlagen ihre Zelte im Bochshof auf, direkt dort, wo die Neckarline endet. „Wir bespielen aber auch die Innenstadt, um eine schöne Verbindung zu schaffen“, versichert Anja Katz.