Schlossfestspiele: Auf Zeitreise in Geislingen – Mittelalter kehrt zurück​

Zum vierten Mal kehrte mitten in Geislingen das Mittelalter zurück. Und mit vielen gewandeten Gestalten auch etwas die Sonne, worüber sich die Veranstalter besonders freuten.
In den vergangenen Jahren war es einfach nur kalt und nass, die Böden aufgeweicht. Am Wochenende ging es wettertechnisch einigermaßen, was sich auch an der Besucherzahl widerspiegelte. Schon am Freitagabend und am Samstag um die Mittagszeit begaben sich zahlreiche Besucher auf eine Zeitreise, flanierten an den Verkaufsständen entlang oder ließen sich an den zahlreichen Biergartentischen nieder.