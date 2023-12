„Schlosserkeller“ eröffnet in Haslach: Ein Familienwunsch wurde erfüllt

„Schlosserkeller“ eröffnet in Haslach

1 Architektin Ann-Kathrin Haser-Batt eröffnet die „Schlosserbar“. Foto: Störr

Die neue Weinbar „Schlosserkeller“ im historischen Gewölbe soll im April eröffnen: Eigentümerin und Architektin Ann-Kathrin Haser-Batt erklärt die Hindernisse bei der Umwandlung, das Konzept und die Geschichte des Gebäudes.









Link kopiert



Zu Beginn des neuen Jahres wird es in Haslach mit dem „Schlosserkeller“ ein völlig neues Angebot am Pfarrplatz geben. Ann-Kathrin Haser-Batt wird im historischen Keller der ehemaligen Schlosserei ihres Großvaters eine Wein-Bar eröffnen. In der Voreröffnungs-Phase sollen erste Events stattfinden, ab April wird die neue Wein-Bar dann regulär öffnen.