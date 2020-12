Schlossbergstube in Unterkirnach Klaus Maier sucht Lösungen für die Zukunft

Was zur Zeit sehr gut laufe seien Wildgerichte, er beginne jetzt auch damit, Burger anzubieten, fährt er fort. Die Nachfrage sei durchmischt, Stammgäste und Vereine würden bei ihm die Gerichte abholen, das Ausliefern sei jedoch gar nicht gefragt. Er habe Einweg- und jetzt auch Mehrweg-Geschirr angeschafft, das können die Gäste zuhause spülen und damit wieder neues Essen bei ihm abholen. In dieser Woche erhalte er auch noch Geschirr aus Zuckerrrohr, das könne auf dem Kompost entsorgt werden. An den Weihnachtsfeiertagen biete er Rehbraten an, am Heilig-Abend Kassler und Kartoffelsalat, bestellt werden sollte möglichst bald, damit er planen und einkaufen könne. An Silvester biete er eventuell ein Drei-Gang-Menü an, so Maier.

Auf das Ende des Lockdowns angesprochen, erklärt Maier, dass er nicht an den 10. Januar glaube, da würden einige Existenzen ausgelöscht werden. Nach Silvester werde er mit der Eigentümer-Gesellschaft sprechen, um eine Lösung für die kommenden Wochen oder Monate zu finden. Auf jeden Fall müsse er selbst eine Entscheidung fällen, denn für immer und ewig werde er nicht alleine im Schlossbergstüble herumsitzen. Dieses Alleinsein sei für viele Menschen deprimierend, auch für ihn, schließt er.