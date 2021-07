1 Die renovierte Schlossberghalle,verfügt über eine neue Küche, hier von der Trachtenkapelle genutzt. Auch deshalb gibt es viele Anfragen privater Mieter. Foto: Preuß

Es wurde heiß diskutiert über die künftige Vermietung der Schlossberghalle in Kappel. Am Ende aber stand das Gros des Ortschaftsrats dem Vorschlag im Grunde positiv gegenüber, die Vermietung künftig über die Verwaltung anstatt wie bisher über die Vereine abzuwickeln. Um diese Lösung rang man am Donnerstag im Ortschaftsrat.

Niedereschach-Kappel - Allerdings konnte man sich noch nicht darüber einigen, wie viele zusätzliche Vermietungen an private Interessenten man, zusätzlich zu den üblichen und jährlich wiederkehrenden Vereinsfestivitäten, zulassen möchte und ob die Halle neben den Vereinen nur an Interessenten mit einem Bezug zu Kappel oder der Gesamtgemeinde erfolgen darf.

Zur Zahl der privaten Anmietungen schlug die Verwaltung zehn pro Jahr vor. Das aber will man mit Rücksicht auf die Anwohner noch einmal in Ruhe überdenken und deshalb abschließend über den Vorschlag der Verwaltung erst in der nächsten Sitzung entscheiden. Angestoßen wurde die Grundsatz-Diskussion bereits in einer früheren Sitzung durch Ortschaftsrätin Stefanie Schwarzeit, die sich wunderte, weshalb bei privaten Anmietungen der Schlossberghalle ein Vereinsvorsitzender unterschreiben und notfalls der Verein haften muss, wenn beispielsweise Schäden an der Halle oder Einrichtungsgegenständen zu verzeichnen sind. Die bisherige Regelung besagte, dass die Schlossberghalle privat nur über einen Verein für verdiente Mitglieder angemietet werden darf – und dies auch nur in Verbindung mit der Unterschrift des Ortsvorstehers.

Die Gemeinde hält sich bei Schäden vollumfänglich an den Verein und die Rechnungstellung der Gemeinde erfolgt ebenfalls nur an den Verein. Mit Bewirtung wird ein Zuschlag von 40 Prozent auf die Grundmiete berechnet. Eine Veranstalterhaftpflichtversicherung wird ebenfalls gefordert. Der neue Vorschlag der Verwaltung ist es, künftig so zu verfahren wie in der Eschachhalle im Kernort. Diese wird seit jeher von der Gemeindeverwaltung direkt an Privatpersonen vermietet. In Kappel sollen Veranstaltungsart und Anzahl pro Jahr begrenzt werden auf nur zehn private Veranstaltungen. Nach dem Vorbild der Eschachhalle sollen die Gemeinde und Vereine ein Jahr eine Mietoption auf die Halle haben. Die Anmietung kann frühestens ein Jahr vorher sowie spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung schriftlich beantragt werden, wobei Vereine der Gemeinde und die Gemeindeverwaltung Vorrang haben. Die Getränkeabnahme für private Veranstaltungen sollte auch aus für die Gemeinde wichtigen steuerlichen Gründen über einen festen Getränkelieferanten wie in der Eschachhalle erfolgen. Die Abschreibung der Hektoliter solle mit Vergütung erfolgen, von der hin und wieder in die Halleneinrichtung investiert werden könnte.

Der Hausmeister muss für zusätzliche Leistung (Technik) dazugebucht werden und Zuschläge bleiben bestehen. Eine Veranstalterhaftpflicht wird außerdem verlangt.