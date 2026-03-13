Schloss Bürgeln in Schliengen: Geld für die Schlossküche gespendet

Die Sparkasse Markgräflerland unterstützt den Bürgeln-Bund in Schliengen mit 7500 Euro. Das Geld soll den laufenden Betrieb auf Schloss Bürgeln stärken.
Auf Schloss Bürgeln gehört die Küche zu den zentralen Orten. Sie ist Treffpunkt, Arbeitsort und logistisches Herz zahlreicher Veranstaltungen. Um diesen Bereich zukunftsfähig aufzustellen, investiert der Bürgeln-Bund in die Modernisierung und Ausstattung der Schlossküche. Dabei erhält der Verein eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 7500 Euro.