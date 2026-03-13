Schloss Bürgeln in Schliengen: Geld für die Schlossküche gespendet

Die Sparkasse Markgräflerland unterstützt den Bürgeln-Bund in Schliengen mit 7500 Euro. Das Geld soll den laufenden Betrieb auf Schloss Bürgeln stärken.

Auf Schloss Bürgeln gehört die Küche zu den zentralen Orten. Sie ist Treffpunkt, Arbeitsort und logistisches Herz zahlreicher Veranstaltungen. Um diesen Bereich zukunftsfähig aufzustellen, investiert der Bürgeln-Bund in die Modernisierung und Ausstattung der Schlossküche. Dabei erhält der Verein eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 7500 Euro.

Der Förderbetrag setzt sich aus 4000 Euro der Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur sowie 3500 Euro aus dem Spendenetat 2026 der Sparkasse Markgräflerland zusammen. Die aktuellen Mittel ermöglichen gezielte Investitionen, die den laufenden Betrieb stärken und Veranstaltungen auf Bürgeln langfristig sichern, heißt es in einer Mitteilung.

Den Bereich vielfältiger nutzen

„Mit der Unterstützung können wir diesen wichtigen Bereich stärken und noch vielfältiger nutzen“, sagt Christian Renkert, Bürgermeister der Gemeinde Schliengen und Vorsitzender des Bürgeln-Bunds. „Schloss Bürgeln ist ein kulturelles Kleinod im Markgräflerland“, betont Stephan Grether, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Markgräflerland.

Der Bürgeln-Bund engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt von Schloss Bürgeln und dessen Nutzung als Kultur- und Veranstaltungsort. Der Verein trägt maßgeblich dazu bei, dass die historische Anlage gepflegt, weiterentwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.