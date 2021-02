Schlittenhunde im Gaistal Nur Husky-Trekking ist derzeit erlaubt

"Auch wenn wir keine Veranstaltungen durchführen dürfen", erklärt Glasstetter, "alle Arbeit bleibt. Unser Tag beginnt mit Sch… lesen und Wasser kontrollieren. Dann dürfen alle Hunde rennen. Wir haben dafür ein drei Ar großes, eingezäuntes Stück, ideal in Hanglage, da trainieren sie gleich."

Haus und Gelände im Gaistal eigneten sich von Beginn an, hier das Hobby zum Beruf zu machen, sagt Glasstetter, der den Sommer über in Karlsruhe als Bademeister arbeitet. "Normalerweise sind wir ab November bis in den März mit Touren und Workshops ausgebucht. Mit oder ohne Schnee. Die Leute kommen aus ganz Deutschland für eine "Fahrt für zwei". Beim Huskytrekking gibt’s einen Thermenbesuch obendrauf. Man kooperiert natürlich hier am Ort."

600 bis 700 Gäste hätten sie in einer normalen Saison, dazu kommen rund 300 Übernachtungen – gut für Bad Herrenalb. "Wir haben bereits viele Gutscheine für die Saison 2021/22 verkauft", berichtet Glasstetter weiter. Nachteil daran: Diese Einnahmen verringern mögliche Corona-Fördermittel-Auszahlungen. Obwohl die Gegenleistung allesamt noch erbracht werden muss. Trotz allem bleibt Glasstetter gelassen. Denn er tut, was er liebt: "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht." Früher ist er Rennen mit seinen Huskys gefahren, war auf Meisterschaften. Heute lässt er es ruhiger angehen. Er ist zwar ein echter Idealist – aber mit den gut laufenden Veranstaltungen einer mit realistischem Konzept. Mit Corona konnte keiner rechnen.

Nachdem nun alle Hunde in zwei Fahrzeugen untergebracht sind, scheucht Konrad noch schnell Katze Fräulein Schmitz ins Haus, und los geht die Fahrt zum täglichen Lauftraining.

Die Räderwagen sind auf dem Platz tief eingeschneit – versteht sich von selbst, dass die auf dem Wagendach festgezurrten Schlitten zum Einsatz kommen. 5,2 Kilometer rund um den Wurstberg ab Hirschwinkelhütte – das wäre auch die Runde, wenn Gäste sie derzeit buchen dürften.

An der Hütte werden die Geschirre ausgelegt, ungeduldig und erwartungsvoll scharren jetzt die Tiere in ihren Boxen. "Die Mädels laufen erstmal alleine", erklärt Konrad, "denn zwei davon sind läufig". Die junge Enapay ist mittlerweile eine gute Leithündin. Konrad schirrt auch Smilla an, eine zwölfjährige Hündin, von deren OP und Rekonvaleszenz in den vergangenen Wochen sie erzählt. Glasstetter fährt mit dem ersten Vierergespann los, schiebt kräftig an, der Schnee ist tief, die Hündinnen haben ordentlich zu ziehen. "Normalerweise gäbe es hier an der Hütte erstmal Glühwein zum Kennenlernen", beschreibt Konrad derweil das, was in normalen Zeiten liefe, "und zum Abschluss skandinavisches Grillen oder ein Käsefondue". An diesem Tag heißt es dagegen einfach: Auslauf und Training!

Winterspaziergänger und -sportler, die an diesem Nachmittag ebenfalls den Schnee im Gaistal nutzen, werden sogleich aufmerksam auf die Vierbeiner in und neben den Boxen, fragen Konrad, "wo man so eine Husky-Schlittenfahrt denn buchen kann". Schon werden Kontaktdaten ausgetauscht. Aber Konrad muss erst mal Erwartungen dämpfen: "Schlittenfahrten sind derzeit leider nicht erlaubt." Und sie erzählt, dass neben zahlreichen Fahrtinteressenten auch immer wieder mal ein Radio- oder Fernsehteam bei ihnen anklopft: "Vor einem Jahr war der KiKa, der Kinderkanal da. Unser Qilaq, der wirklich alles mopst, hat dem Moderator doch tatsächlich den Puschel vom Mikro weggefressen."

Dann ist Glasstetter zurück von der Runde, die nächsten Tiere werden eingeschirrt, und wieder geht die Fahrt los. Am späteren Nachmittag geht es zurück an den Buckelweg. Und am Abend heißt es dann noch füttern. Trockenfutter und Fleisch stehen auf der Speisekarte. Und das für 16 Hunde, da kommt was zusammen. Umso mehr freuen sich Konrad und Glasstetter über Gesten wie jene von Kunden, die sich bei ihnen meldeten mit der Aussage: "Wir waren letzte Saison so begeistert von der ›Genießertour für Zwei‹ und haben nun erfahren, dass Sie durch den Lockdown kaum Veranstaltungen machen dürfen. Wie könnten wir Sie denn unterstützen?" Und spendeten schließlich Geld für etliche Säcke Futter.