Zollernalbkreis/Balingen - Ohne Schwimmbecken kein Schwimmunterricht. Das kann katastrophale Folgen haben: Wenn Kinder keine Möglichkeit haben, sicheres Schwimmen zu lernen, bezahlen sie das im schlimmsten Fall mit ihrem Leben.

Bereits im August wies die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auf die prekäre Lage hin. Zu dieser Zeit waren im Zollernalbkreis einige Bäder bereits geschlossen. Manche sind das weiterhin. Andere müssten dringend saniert werden.

"Das ist im gesamten Kreis der Fall", bestätigt Domenic Schlaich von der DLRG-Ortsgruppe Streichen. "Es gibt ein paar wenige Schwimmbäder, die ganz neu sind, wie zum Beispiel in Hechingen. Aber ansonsten gibt es in der gesamten Umgebung keine neuen Bäder."

"Es gäbe Töpfe, die für Badsanierungen da sind, aber im Moment findet die Gartenschau die größten Kapazitäten", sagt Christine Hole, welche sowohl in der DLRG-Ortsgruppe Streichen als auch bei der TSG Balingen im Vorstand tätig ist. Dass man da nicht noch nebenher Badsanierungen stemmen kann, dafür hat sie Verständnis.

"In anderen Kommunen würde ich es aber anregen, dass man jetzt in der Krisenzeit, wenn die Bäder sowieso geschlossen sind, saniert. Allerdings kann ich die Kommunen auch ein Stück weit verstehen, da die Preise jetzt so hoch sind."

Wie ist die Situation in Balingen und Umgebung?

"Geschlossen sind in Balingen und Umgebung das Längenfeld Hallenbad und das Lehrschwimmbecken in Frommern", sagt Hole. "Das Lehrschwimmbecken Längenfeld sowie in Frommern müssen sicherlich energetisch saniert werden, da muss man tatsächlich ganz dringend was tun, auch wenn wir froh sind, dass wir es weiterhin nutzen können." Im Balinger Eyachbad hat die Öffentlichkeit nur beschränkten Zugang, und im Lochenbad ist derzeit kein Zutritt für die Öffentlichkeit möglich. Beide Bäder werden ausschließlich für Schwimmkurse genutzt. Das Geislinger Lehrschwimmbecken ist stundenweise geöffnet.

Wie es in Zukunft mit den Bädern weitergeht, ist ungewiss: "Ich hoffe nicht, dass noch ein weiteres Bad geschlossen wird", sagt Hole. "Ich bin sogar sehr zuversichtlich, dass mindestens ein Bad geöffnet bleiben wird, damit die Schwimmkurse weiterhin abgehalten werden können."

Wie ist die Situation in Hechingen und Umgebung?

"Das Hechinger Hallenbad hat geöffnet und ist der Öffentlichkeit auch zugänglich", sagt Stadtpressesprecher Thomas Jauch. "Da es erst vor wenigen Jahren ganz neu gebaut wurde, ist es auf dem neuesten Stand und muss auch erst mal nicht saniert werden." Um den Energieverbrauch zu verringern, seien sowohl Wasser- als auch Lufttemperatur um ein bis zwei Grad gesenkt und das Außenbecken vorübergehend geschlossen worden.

Bei Bädern in der Umgebung sieht das anders aus. Das Hallenbad Bad Imnau ist über die gesamte Wintersaison geschlossen. Der Besuch im Haigerlocher und Burladinger Hallenbad ist eingeschränkt: Ab Weihnachten bis Sonntag, 8. Januar, sind die Becken geschlossen. Das kürzlich sanierte Hallenbad am Bisinger Schulzentrum ist im Moment an zwei Tagen in der Woche (montags und freitags) für Gäste geöffnet und in Jungingen hat die Öffentlichkeit beschränkt Zugang.

Wie ist die Situation in Albstadt und Umgebung?

"Bis auf das Hallenbad Langenwand sind im Moment alle öffentlichen Bäder geschlossen", sagt Udo Eberling von der DLRG-Ortsgruppe Ebingen. "Das sollte saniert werden, wie auch das Hallenbad in Onstmettingen." Das Hallenbad in Ebingen wird derzeit auf den neusten Stand gebracht.

Lange Wartezeichen

Die Lage bei den Wartelisten für Schwimmkurse ist kritisch: Das DLRG bietet nur Schwimmkurse an, in vielen Ortsgruppen gibt es deswegen kein Training für erfahrenere Schwimmer. Die Schließungen wegen Corona und Energiekrise haben einen Stau verursacht.

In Balingen stehen sowohl beim DLRG als auch beim TV Balingen zwischen 30 und 70 Kindern auf den Wartelisten, obwohl zurzeit 100 Kinder zum 18-Uhr-Termin im Balinger Schwimmbad kommen. "Das sind 15 bis 20 Kinder pro Bahn", stellt Christine Hole fest. "Diese Gruppen sind enorm groß, damit möglichst viele Kinder schwimmen lernen können. Das ist für die Übungsleiter, die das ehrenamtlich machen, eine Riesenherausforderung."

Auch in Hechingen sind die Wartelisten lang: "Schon vor Corona waren unsere Gruppen voll", sagt Trainer Thomas Keck von der Schwimmabteilung des TV Hechingen. "Das Anfangsniveau wird immer schlechter und der Bedarf steigt explosionsartig an."

In Albstadt zeigt sich ein ähnliches Bild: "Es stehen etwa 25 Kinder auf unserer Warteliste, und das wird bei den anderen Anbietern bestimmt auch nicht besser sein", sagt Eberling.