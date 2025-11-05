Schließungen könnten kommen: Rust verschärft die Regeln für Betreiber von Ferienwohnungen

Um die Entwicklung von Ferienwohnungen besser steuern zu können, stellte der Ruster Gemeinderat ein neues Konzept auf die Beine.
Es war ein klares Zeichen, das der Gemeinderat Rust am Montagabend Betreibern von Ferienwohnungen gab: Drei Eigentümern erteilte das Gremium jeweils eine einstimmige Absage, in zwei Gebieten gilt nun eine Veränderungssperre. Damit gab das Gremium eine mögliche Marschrichtung vor, in die es in Zukunft gehen könne. Der Grund: Mit großer Zustimmung verschärfte es die Regelungen für Investoren, die nun auch für ihre bestehenden Ferienwohnungen die Betriebserlaubnis verlieren können.