1 Damit Kinder schwimmen lernen, braucht es Bäder – doch die werden immer weniger. Foto: © Serhii - stock.adobe.com/SOBOLEVSKYI.COM

Der Unterhalt von Bädern ist für Kommunen ein teures Unterfangen. Auch im Kreis Calw werden Einrichtungen geschlossen. Das hat Folgen.









Auch wenn es das Wetter in den vergangenen Tagen nicht unbedingt vermuten lässt: Vielerorts hat die Freibadsaison begonnen – in Calw-Stammheim etwa am 13. Mai. Ganz in der Nähe, am Sprachheilzentrum im selben Stadtteil, endet dafür die Badesaison für immer: Dessen Hallenbad, ein privates, aber das letzte noch verbliebene in Calw, wird Ende des Jahres schließen.