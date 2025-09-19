Schließung Wolfacher Notfallpraxis: Das kam beim Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung heraus

Es gab keine Überraschungen, aber Einblicke in die praktischen Sorgen des Klinikpersonals.
Es wurde viel gesagt, aber nichts Neues. Dafür gab es Einblicke in die praktischen Sorgen des Klinikpersonals – so könnte man das nicht-öffentliche Gespräch zusammenfassen, zu dem am gestrigen Freitag die Kassenärztliche Vereinigung (KV) alle Akteure eingeladen hatte, die von der Schließung der Notfallpraxen in Wolfach und Achern betroffen sind. Ende Oktober sollen diese wegfallen. Insgesamt 17 Standorte in Baden-Württemberg sollen hauptsächlich aufgrund von Personalmangel geschlossen werden. Kinzigtäler sollen im Falle eines medizinischen Notfalls am Wochenende, der keinen Besuch in der Notaufnahme erfordert, die Notfallpraxen in Lahr, Offenburg oder Freudenstadt frequentieren.