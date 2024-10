1 Notfallpraxis-Schild im Wolfacher Klinikum Foto: Springmann

Zum brandaktuellen Thema Schließung von Notfallpraxen äußerte sich Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung überaus kritisch.









Unter den 17 in Baden-Württemberg von der Schließung betroffenen Notfallpraxen befänden sich die in Oberndorf und Wolfach, die für die Bürger von Schenkenzell von Bedeutung sei. Dies gleiche einer Katastrophe, wenn das so umgesetzt werde und sei nicht hinnehmbar.