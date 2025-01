Schließung Modeladen Schramberg: Wertvolle Erfahrung mit dem „analogen Laden“ gesammelt

1 Frohen Mutes startete die Lauterbacherin Manuela Roth vor drei Monaten mit einem Pop-up Store. Foto: Fritsche

Nach drei Monaten hat der „Pop-up-Store Rothschicht“ in der Fußgängerzone schon wieder geschlossen. Inhaberin Manuela Roth erläutert die Gründe dafür und wie es jetzt weitergeht.









Johannes Fritsche

Nur noch die im Verkaufsraum sichtbaren Strohballen und das Logo auf dem Schaufenster weisen darauf hin, dass hier in der Fußgängerzone der „Pop-up-Store Rothschicht“ nachhaltig produzierte Mode anbot, teils unter dem Thema Schwarzwald, mit Stadt-Land-Motiven und moderne Schnitten. „Nach drei Monaten sagen wir ’Good Bye Schramberg’. Danke an alle, die da waren. Frohe Weihnachten und alles Gute für’s neue Jahre“, ist auf einem kleinen handgeschriebenen Zettel an der Glastür des Ladengeschäfts zu lesen. Manuela Roth aus Lauterbach hatte das sogenannte Pop-up-Programm der Stadt angenommen und dort zusätzlich zum schon bestehenden Online-Shop ihrer Mode (www.rothschicht.de) ab Oktober 2024 einen realen Laden bezogen und ansprechend gestaltet. Drei Monate lang hatte die Stadt die Miete übernommen, damit Roth ihre „analoge Geschäftsidee“ testen konnte.