Ab Mitte Januar zu: Postbank nennt weitere Details zur Schließung der Lahrer Filiale

Dass die Lahrer Postbank-Filiale bald ihre Tore schließt, ist schon länger bekannt. Nun nennt das Unternehmen weitere Infos – und informiert ihre Kunden über alternative Angebote.
Die Postbank schließt ihre Filiale in der Lahrer Tiergartenstraße 18. Das hatte das Unternehmen bereits im Juli mitgeteilt – den genauen Termin aber noch offen gelassen. Nun gibt es einen Fahrplan: Ab dem 20. Januar ist die Filiale geschlossen. Die Postbank informiert laut Pressemitteilung per Aushang und Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann. Wer Post- und Paketdienstleistungen benötigt, findet sie demnach in der Partnerfiliale der Deutschen Post am Schloßplatz.