Ab Mitte Januar zu: Postbank nennt weitere Details zur Schließung der Lahrer Filiale

Dass die Lahrer Postbank-Filiale bald ihre Tore schließt, ist schon länger bekannt. Nun nennt das Unternehmen weitere Infos – und informiert ihre Kunden über alternative Angebote.

Die Postbank schließt ihre Filiale in der Lahrer Tiergartenstraße 18. Das hatte das Unternehmen bereits im Juli mitgeteilt – den genauen Termin aber noch offen gelassen. Nun gibt es einen Fahrplan: Ab dem 20. Januar ist die Filiale geschlossen. Die Postbank informiert laut Pressemitteilung per Aushang und Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann. Wer Post- und Paketdienstleistungen benötigt, findet sie demnach in der Partnerfiliale der Deutschen Post am Schloßplatz.

Eine alternative Filiale der Postbank findet sich in der Lange Straße in Offenburg. Auf Wunsch bietet die Postbank-Finanzberatung ihre Beratung rund um Immobilien auch bei Kunden zuhause an. Neben den Filialen stehe Kunden zudem das neue Regionale Beratungscenter für die Beratung per Video und Telefon zur Verfügung.

Die Postbank gehört mit Deutsche Bank, Commerzbank und Hypo-Vereinsbank zur Cash Group. Damit stehen den Kunden der Postbank alle Geldautomaten dieser Gruppe kostenlos zur Verfügung.

Die nächste Filiale findetsich in Offenburg

Unter www.postbank.de/geldautomaten sind die Partner-Geräte gelistet. Die Karte zeigt auch Einzelhandelsgeschäfte, die den sogenannten Cash-Back-Bargeldservice anbieten: Beim bargeldlosen Einkauf kann man sich in diesen Geschäften bis zu 200 Euro kostenlos in bar auszahlen lassen.

Darüber hinaus können Postbank-Kunden an 12 500 Standorten Beträge bis fast 1000 Euro am Tag abheben oder einzahlen. Der Service ist in der Postbank-App unter „Bargeld-Code“ zu finden. Tägliche Bankgeschäfte können Kunden mit dem Postbank Online-Banking oder mobil mit der Postbank App erledigen. Überweisungsträger kann man auch künftig mit einem Girobriefumschlag an die Kontoführung der Postbank schicken. Dieser Service ist bei einigen Kontomodellen allerdings nicht im Preis inbegriffen.

Zusätzlich zum Online-Banking bietet die Postbank auch das kostenlose Telefon-Banking an.