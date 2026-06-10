Schließung Klinik Donaueschingen: „Ich habe Rechnen anders gelernt

Die Entscheidung ist gefallen. Das Krankenhaus Donaueschingen wird geschlossen. Das kritisiert unsere Leserin Christine Wacker.
Dies ist mein erster Leserbrief, aber die Berichterstattung zu diesem Thema, die darin genannten Zahlen und Begründungen sowie das Verhalten des OB Pauly zu dieser Frage kann einen nur wütend und die Tendenz bei den Wahlen verständlich machen. Für mich stellt sich die Sache so dar, dass in Donaueschingen ein funktionierendes Krankenhaus besteht, das aber für circa 60 Millionen Euro saniert werden müsste. Um diese 60 Millionen zu sparen, wird in Villingen-Schwenningen ein Neubau erstellt, der mindestens 100 Millionen (erfahrungsgemäß bei Großprojekten das Doppelte) kostet. Zusätzlich wird noch ein neues Parkhaus gebaut, damit die Mitarbeiter parken können. (Gegen die Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter spricht grundsätzlich nichts). Über die dafür notwendigen Kosten, die zu den 100 Millionen noch hinzukommen, verlautet nichts.