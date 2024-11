Schließung in St. Georgen: Restaurant Kippys wird nicht mehr wiedereröffnen

1 Es ist ruhig geworden um das Restaurant Kippys in St. Georgen – und die Bauarbeiten im Inneren sind noch nicht abgeschlossen. Nun ist zudem klar: Auch nach Abschluss der Maßnahme wird hier kein Essen mehr serviert. Foto: Helen Moser

Von einer vorübergehenden Schließung war die Rede, als das Restaurant Kippys vor knapp einem Jahr wegen eines Wasserschadens seine Türen schloss. Nun ist klar: Das Restaurant wird nicht wiedereröffnen. Für die Räume gibt es andere Pläne.









Es ist eine Nachricht aus Donaueschingen, die auch in St. Georgen aufhorchen lässt: Carmine Galasso, der bis zur – wie es damals hieß – vorläufigen Schließung des Restaurants Kippys an der Bahnhofstraße im Dezember vergangenen Jahres die dortige Gaststätte gepachtet hatte, eröffnet ein neues Restaurant in der Donauquellstadt. Eine Rückkehr ins Kippys in der Bergstadt ist damit ausgeschlossen, wie der Gastronom auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.