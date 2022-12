1 Tochter Louana Sharma, Ines Lopez-Sharma und Raj Sharma wollen ihr Geschäft und Handel an einer Stelle konzentrieren. Foto: Fritsche

Zum Jahresende schließt das "Designer Studio" in der Schramberger Fußgängerzone sein Geschäft für Schmuck aus echten Edelsteinen.















Link kopiert

Schramberg - 14 Jahre haben Ines Lopez-Sharma und ihr Mann Raj Sharma das Schmuckgeschäft in der Hauptstraße geführt. Als Designer hat Raj Sharma die Schmuckstücke mit den echten Edelsteinen selbst entworfen, auch die Produktion erfolgte in eigener Regie. "Die Kunden kamen bis aus Stuttgart und Tübingen", erzählt Ines Lopez-Sharma. Ein zweites Schmuckgeschäft führen sie in Hornberg, wo sie auch wohnen.

Konzentrieren auf ein Ladengeschäft

Gleichzeitig zum Ladengeschäft nahmen in den vergangenen Jahren der Großhandel an Juweliere und Goldschmiede sowie das Geschäft im Internet immer mehr Fahrt auf. "Diese Bereiche wachsen so stark, dass wir immer mehr Zeit investieren müssen, um das zu koordinieren", erklärt die Inhaberin. Um sich besser auf diese Aufgaben konzentrieren zu können, werde der Standort Schramberg geschlossen, das Geschäft in Hornberg aber bleibe. "Ich freue mich, wenn wir dann alles an einer Stelle haben", sagt Ines Lopez-Sharma. Hilfe hat sie dafür auch von ihrer Tochter Louana Sharma, die jetzt nach dem Abitur erst mal ein Jahr im Geschäft mitarbeitet, bevor sie Wirtschaft studieren will.

Wohl kein Leerstand

So schließt der Laden zum Ende dieses Jahres. Der Mietvertrag laufe noch bis Juni 2023, vor dem endgültigen Schluss will sie vielleicht noch einmal 14 Tage öffnen. Möglicherweise, meint Ines Lopez-Sharma, gebe es auch schon einen Nachmieter, sodass die Befürchtung eines weiteren Leerstands in der Hauptstraße wohl nicht zu befürchten ist.