Schließung in Oberndorf: Ratsfraktionen haben kein Verständnis

1 Mancher versteht angesichts der Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung die Welt nicht mehr, und viele Patienten aus Region befürchten jetzt im Notfall weite Wege. Foto: Weißbrod/, Pexels

Das Aus für die Notfallpraxis hat Nachteile nicht nur für die Patienten in Oberndorf. Betroffen sind Menschen und medizinische Angebote in der weiteren Region.









Link kopiert



Nicht abfinden will man sich mit der Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), die räumlich am Oberndorfer SRH Krankenhaus angesiedelte Notfallpraxis zu schließen. Wolfgang Hauser (CDU) hatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag nach Interventionsmöglichkeiten gefragt, die SPD für den morgigen Freitag eine Unterschriftenaktion angekündigt.