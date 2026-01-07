Schließung in Lörrach: Warum eine Kiosk-Betreiberin aufgibt

Mit dem Jahr 2025 endete auch eine Ära in Lörrach: Der Kiosk am Alten Markt hat geschlossen. Betreiberin Sandra Galuppi gibt auf – nach 13 Jahren. Warum?
Es ist eng in dem nur 17 Quadratmeter großen Kiosk-Gebäude am Alten Markt. Noch stehen Zigarettenschachteln im Regal, in durchsichtigen Boxen liegen bunte Gummischnecken. Ein leerer Aufsteller verengt den ohnehin schmalen Durchgang. Sandra Galuppi stapelt Zeitschriften in Kisten, die nicht verkauft wurden. Heidi Klum strahlt von einer Titelseite.