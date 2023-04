1 Ein Herz für Blumen und Kunden: Floristin Manuela Gebert schließt Ende Mai ihren Blumenladen „la Floristeria“ in der Lahrer Kirchstraße, den sie 2009 eröffnet hat. Doch sie plant, das Floristikhandwerk weiterhin als Nebengewerbe ausüben. Foto: Kapitel-Stietzel

Floristin Manuela Gebert schließt Ende Mai ihren Blumenladen in der Kirchstraße – und damit das letzte Blumengeschäft in der Lahrer Innenstadt. Sie erzählt über die Gründe, wie es für sie danach weitergeht und schöne Erlebnisse mit ihren Kunden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auch wenn es draußen nieselt, im Blumengeschäft von Manuela Gebert blühen Rosen, Gerbera, Tulpen und viele weitere Schnittblumen und Topfpflanzen. Dazwischen gibt es im „la Floristeria“ viele Dekoartikel wie Servietten, Vasen, zum Blumenschmuck passende Kerzen und Herzen zum Aufhängen, die den Laden ausschmücken und das Angebot für Kunden über die schmucken Pflanzen hinaus erweitern. Seit 2009 gibt es das Fachgeschäft in der Kirchstraße 25.

„Das, was mir am meisten wehtut, ist, die Kundschaft aufzugeben“, erklärt die 56-jährige Inhaberin mit Wehmut. Denn der Umgang mit diesen habe ihr in all den Jahren am meisten Spaß gemacht: „Ich habe unglaublich viele nette, treue Stammkunden“ – die noch bis zum Schluss bei ihr im Laden vorbeischauen. Es habe ihr große Freude gemacht, mit diesen ins Gespräch zu kommen und an ihrem Leben teilzuhaben, beispielsweise wenn sie Blumen für deren Hochzeiten hergerichtet habe. Entsprechend sei auch das Schönste gewesen, dass die Stammkunden „immer mit einem Lächeln aus dem Laden gegangen sind“.

Eine ganze Familie als Stammkunden

Die Floristin erzählt von mehreren Stammkundinnen ganz verschiedenen Alters – von 20 bis um die 70 Jahre alt – bei denen sich später herausgestellt habe, dass sie alle zu ein- und derselben Familie gehören. Eine andere besondere Stammkundin sei auch eine Schweizerin gewesen, die jedes Jahr zur Chrysanthema in ihren Laden kam, um Schnitt-Chrysanthemen bei ihr zu kaufen – und diese dann den weiten Weg bis in die Schweiz mitzunehmen. Die Kundin habe ihr sogar einmal eine Weihnachtskarte aus dem Nachbarland geschickt.

Gebert stammt aus St. Georgen und ist vor 31 Jahren der Liebe zu ihrem künftigen Ehemann wegen nach Lahr gezogen. In der Stadt arbeitete sie zuerst in verschiedenen Betrieben wie einem Fotofachgeschäft, bevor sie vor vor 14 Jahren das „la Floristeria“ eröffnete. Den Laden habe sie auch eröffnet, weil sie gelernte Floristin ist. Diese Laufbahn habe sie einst eingeschlagen, weil sie „die Natur unheimlich gern mag“ – und man damals für eine Lehrstelle als Landschaftsgärtner ein Jahr lang hätte warten müssen.

Inzwischen ist die Situation anders: „Es ist ein Traumberuf, deshalb ist es schade, dass wir keinen Nachwuchs finden“, erklärt Gebert. Das sei auch der Grund, warum es keinen Nachfolger für die Fortführung des Ladens gibt: Ausgebildete Floristen seien rar und ihre letzte Mitarbeiterin habe sei damals wegen der Corona-Regeln während der Pandemie verloren.

Sie will im Nebengewerbe weiter als Floristin arbeiten

Das sei auch einer der Gründe, weshalb sie ihren Laden schließt: „Ich liebe meinen Beruf“, aber das Geschäft alleine managen zu müssen und auch der Stress durch die Pandemiezeit seien mit dafür verantwortlich, dass sie gesundheitliche Probleme bekommen habe. Doch in den Ruhestand geht sie nicht: Sie wird in Teilzeit beim Gastrobetrieb „Törtchen und Tapas“ ihrer Nichte Vivien Heisig in Schiltach arbeiten. Sie fühle sich im Betrieb der Konditormeisterin wertgeschätzt – und die Gaststätte habe ein „junges Team, wo ich mich wohlfühle“. Gebert werde dort Springer für alles sein – und weiterhin direkt mit der Kundschaft in Kontakt kommen. Einen Umgang, den sie liebe.

Auch das Floristikhandwerk gibt sie nicht komplett auf: Sie plant, nebengewerblich – beispielsweise auf Weihnachtsmärkten – nicht nur Dekoartikel, sondern auch Trockenblumen zu verkaufen. Diese soll es dann unter anderem als Sträuße oder Gestecke geben. Zudem wird sie weiterhin mit ihrem Mann zusammen in Schuttern wohnen: „Ich fühle mich in der Region unheimlich wohl, es ist mein Zuhause“.

Laut Gebert wird das „la Floristeria“ voraussichtlich bis zum 28. Mai und auch am Muttertag geöffnet bleiben, mit den gewohnten Öffnungszeiten.

Das Nachwuchsproblem

Auch das Floristikgewerbe kämpft mit Fachkräftemangel. Laut Manuela Gebert sind ausgebildete Floristiker kaum zu finden. Sie vermutet, dass das nicht nur daran liegt, dass man nicht so viel verdiene, sondern dass es oft auch längere Arbeitszeiten als in anderen Berufen gebe – inklusive Sonntagsarbeit.