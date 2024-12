Schließung der Notfallpraxis Wolfach: „Druck wird nach unten weitergegeben“

1 Frank Urbat (von links) und Michael Thau zeigten aus ihrem Berufsalltag im Pflegedienst Bürgermeister Thomas Geppert die Schwierigkeiten in der medizinischen Versorgung auf Foto: Reinhard

Mit der drohenden Schließung der Wolfacher Notfallpraxis wird sich die medizinische Versorgung im Kinzigtal weiter verschlechtern – das zeigten Wolfacher Pflegedienstleistende im Gespräch mit dem Bürgermeister auf.









Nachdem bekannt wurde, dass die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württembergs (KVBW) die Notfallpraxis in Wolfach schließen will, waren Frank Urbat von Wolfachs „Pflege mobil“ sowie der Pflegedienstleiter des Johannes-Brenz-Heims Michael Thau auf Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert zugekommen, um mit ihm aus ihrer Praxis über die Grenzen der medizinischen Versorgungsstruktur in der Region zu sprechen.