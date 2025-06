Schließung der Notfallpraxis: „Jetzt haben alle den ‚Schwarzen Peter‘“

1 Zum Monatsende schließt die Notfallpraxis in Oberndorf dauerhaft. (Symbolbild) Foto: dpa/ Weißbrod Trotz Wellen der Entrüstung und Kritik: Die Oberndorfer Notfallpraxis schließt zum 30. Juni. Nun meldet sich eine Stadträtin zu Wort.







Am Wochenende öffnet die Notfallpraxis am SRH Krankenhaus in Oberndorf ein letztes Mal, offiziell stellt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg den Service zum 30. Juni ein. Gremien und Parteien haben sich für den Erhalt eingesetzt – ohne Erfolg. Und auch beim Info-Abend am Montag machten Bürger ihrem Ärger und ihrer Angst, von der Versorgung abgehängt zu werden, Luft. Im Nachgang erreicht uns eine Stellungnahme von SPD-Stadträtin Ruth Hunds.