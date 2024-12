Was wird jetzt mit der Notfallpraxis Albstadt? Wird sie geschlossen oder doch nicht? Es war Thema in der Fragestunde des Gemeinderats.

Thomas Voelter lässt nicht locker in Sachen der geplanten Schließung der Notfallpraxis in Albstadt, wo die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg den Schlüssel umdrehen will – wegen Personalmangels unter den niedergelassenen Ärzten.

Abermals hat der Z.U.G.-Stadtrat in der Sitzung des Gemeinderates nachgefragt, was den nun aus den Plänen werde. Oberbürgermeister Roland Tralmer hatte in dieser Sache schließlich vor wenigen Wochen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Calw gesprochen.

Tralmer kündigte nun an, dass er am 19. Dezember, dem kommenden Donnerstag, nochmals ein Gespräch führen werden – diesmal mit dem baden-württembergischen Sozialminister Manne Lucha in Stuttgart. „Endgültig entschieden ist noch nicht, ob es zu einer Schließung der Notfallpraxis kommen wird“, so Tralmer.

Aber „Knall auf Fall“ werde es wohl nicht dazu kommen, meint der Oberbürgermeister. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg habe zugesagt, dass an eine Schließung erst nach dem Ende der Tunnel-Baustelle in Laufen zu denken sei.