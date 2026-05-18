Schließung bestätigt: Darum sind die Tage der Bäckerei Schäfer in Sulz gezählt

Das Familienunternehmen in Sulz wird im August aus Altersgründen den Betrieb aufgeben. Ortsvorsteherin Nicole Baur bedauert das Ende der einzigen Bäckerei im Ort.

Für die Sulzer sind es sicher keine erfreulichen Neuigkeiten – die Traditionsbäckerei Schäfer in der Lahrer Straße wird Mitte August schließen. Dies bestätigten die Inhaber Klaus und Anita Schäfer am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus Altersgründen werden die beiden ihren Betrieb nicht weiterführen. Immerhin: Es gibt bereits eine Nachfolgelösung.

Der letzte Öffnungstag von Anita und Klaus Schäfer wird der 15. August sein. Nach einer vierwöchigen Räumungs- und Umbauphase soll dann die Bäckerei Heitzmann einziehen. „Wir hoffen, dass unsere Mitarbeiter bei ihr verbleiben“, heißt es von den Besitzern, die nach eigenen Bekunden „mit einem lachenden und weinenden Auge“ ihren Betrieb aufgeben.

„Die Bäckerei Schäfer ist wirklich etwas Besonderes und wird uns hier fehlen“, bedauert Ortsvorsteherin Nicole Baur im Gespräch mit der LZ. „Gleichzeitig war es abzusehen: Niemand kann arbeiten, bis er 100 Jahre alt ist. Die beiden haben immer gesagt, sie wollen einen Nachfolger finden, dem sie vertrauen – das haben sie offenbar geschafft.“

Übernahme wurde frühzeitig geplant

„Wir sind einfach froh, dass Sulz nicht auf einmal ohne Bäckerei dasteht, sondern dass es weitergeht“, so Baur. Dennoch sei der Abschied schmerzhaft, immerhin gehe ein traditionsreicher Sulzer Familienbetrieb verloren, der von den Menschen im Ort sehr geschätzt werde.

Baur hofft, dass Anita und Klaus Schäfer ihren verdienten Ruhestand entspannt beginnen können. Dank der frühzeitigen Übernahmeplanung seien die Voraussetzungen dafür geschaffen. „Die beiden haben sich einen Namen gemacht, auch über die Grenzen von Sulz hinaus“, würdigt die Ortsvorsteherin das Wirken der Schäfers in Sulz.

Die Bäckerei Heitzmann bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion die Übernahme, verwies für genauere Informationen aber auf einen späteren Zeitpunkt.