Schließung bestätigt: Darum sind die Tage der Bäckerei Schäfer in Sulz gezählt

Das Familienunternehmen in Sulz wird im August aus Altersgründen den Betrieb aufgeben. Ortsvorsteherin Nicole Baur bedauert das Ende der einzigen Bäckerei im Ort.
Für die Sulzer sind es sicher keine erfreulichen Neuigkeiten – die Traditionsbäckerei Schäfer in der Lahrer Straße wird Mitte August schließen. Dies bestätigten die Inhaber Klaus und Anita Schäfer am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus Altersgründen werden die beiden ihren Betrieb nicht weiterführen. Immerhin: Es gibt bereits eine Nachfolgelösung.