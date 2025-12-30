Schließfächer geknackt: Nach Tresor-Einbruch - Menschen warten vor Bankfiliale

1 Nach einem Einbruch in den Tresorraum einer Bankfiliale in Gelsenkirchen warten Menschen vor dem Eingang auf Informationen. Foto: Christoph Reichwein/dpa Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank in Gelsenkirchen hoffen Kunden auf Informationen. Aber noch müssen sie sich gedulden.







Gelsenkirchen - Die nach einem Einbruch in den Tresorraum vorübergehend geschlossene Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen hat am Morgen noch nicht wieder geöffnet. Wie es hieß, soll die Wiedereröffnung am späteren Vormittag erfolgen. Schon vor 9.00 Uhr hatten sich vor der Filiale im Stadtteil Buer etwa 20 Wartende eingefunden. Kunden der Bank sollen im Laufe des Tages erste Informationen erhalten.