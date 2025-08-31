Schliengener Weintage: Besucher strömen an allen drei Tagen herbei

Im Park beim Schloss Entenstein fanden zum achten Mal die Schliengener Weintage statt. Zehn Weinbaubetriebe präsentierten ihre Weine und Sekte.

Erstmals dabei bei den Schliengener Weintagen war die Genossenschaft Markgräfler Winzer aus Efringen-Kirchen, die mittlerweile mit der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim fusioniert hat. Aus Schliengen waren die Weingüter Zimmermann, Rüdlin, Harteneck, Büchin, Sommerhalter, Lämmlin-Schindler, Blankenhorn, Greiner und Hemmer beteiligt.

Ein Höhepunkt des Festwochenendes war die bis in den späten Abend dauernde Partynacht am Samstagabend. Schon kurz nach 18 Uhr waren so gut wie alle Tische besetzt, und die Gäste ließen es sich bei gutem Essen und Trinken wohl sein. Die Weinbaubetriebe lockten an ihren Ständen mit ihren Produkten zum geselligen Verweilen.

Musikalische Unterhaltung

Später am Abend spielte die Band „Gin Fizz“ aus Bahlingen mit Wolfgang Schies, Joachim Fuchs und Birgit Rieflin, und unterhielt die Besucher mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire.

Die Schliengener Landfrauen boten unter dem Motto „Landfräuleins Lusttrunk“ verschiedene Liköre an, dazu Käsesnacks und Nusszopf. Zur Freude der Freunde der Markgräfler Kultur hatten die Landfrauen auch eine Puppe in Markgräfler Tracht mit Hörnerkappe aufgestellt. Für die Bewirtung der Besucher sorgten zudem das Landgasthaus „Graf“ und der Musikverein Schliengen.

Die Schliengener Landfrauen an ihrem Stand Foto: Bianca Flier

Schon der Auftakt am Freitagabend war, wie Winzerin Heidi Schwarz-Schindler vom Weingut Lämmlin-Schindler gegenüber unserer Zeitung betonte, trotz anfänglichen Regenwetters ein Erfolg gewesen. Jeder Weinbaubetrieb hatte je einen Sekt und einen Wein vorgestellt. Alle beteiligten Betriebe hatten so die Möglichkeit, zwei Spitzenprodukte aus ihrer Produktion exklusiv vorzustellen. Außerdem wurde eine großzügige Speisekarte geboten.

Mit Gottesdienst

Der Ausklang der Weintage begann am Sonntagvormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände im Schlosspark. Der Musikverein und die Jugendkapelle Schliengen erfreuten die Besucher im Anschluss bei einem Frühschoppenkonzert mit bekannter und beliebter Blasmusik.

Für Kaffee und Kuchen sorgten die Schliengener Landfrauen. Mit beschwingter Tanzmusik unterhielt die „Sax-Keyband“ mit den Vollblutmusikern Jürgen Hässler und Jürgen Fossler die Besucher.

Am Termin festhalten

Der Park beim Schloss Entenstein hat sich wieder als idealer Festplatz für die Schliengener Weintage erwiesen. Dass das Konzept in diesem stimmungsvollen Rahmen umgesetzt werden konnte, war auch dank der Unterstützung der Gemeinde möglich. Der Zeitpunkt der Veranstaltung, das letzte Augustwochenende, soll auch künftig für das Event beibehalten werden, hieß es.