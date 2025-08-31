Schliengener Weintage: Besucher strömen an allen drei Tagen herbei

Im Park beim Schloss Entenstein fanden zum achten Mal die Schliengener Weintage statt. Zehn Weinbaubetriebe präsentierten ihre Weine und Sekte.
Erstmals dabei bei den Schliengener Weintagen war die Genossenschaft Markgräfler Winzer aus Efringen-Kirchen, die mittlerweile mit der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim fusioniert hat. Aus Schliengen waren die Weingüter Zimmermann, Rüdlin, Harteneck, Büchin, Sommerhalter, Lämmlin-Schindler, Blankenhorn, Greiner und Hemmer beteiligt.