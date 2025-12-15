Schliengener Hebelschule: Das eigenständige Lernen wird gefördert

Die wachsende Beliebtheit der Hebelschule in Schliengen liegt auch am Umgang mit digitalen und sozialen Medien.
So wurden acht White Boards gegen digitale Bildschirme ausgetauscht, mit denen auch eine digitale Vernetzung möglich ist. Weitere digitale Bildschirme folgen im kommenden Schuljahr, hieß es kürzlich beim Pressegespräch. Alle Lehrer haben iPads zur Verfügung, für die Schüler gibt es für die drei Klassen pro Klassenstufe derzeit 16 iPads. Diese werden eingesetzt zur Unterstützung des personalisierten Unterrichts.