Schliengener Finanzen: Das Defizit ist deutlich geschrumpft

Nach mehrmaliger Beratung hat der Schliengener Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2026 mit einem Investitionsvolumen von 4,1 Millionen Euro beschlossen.
Die vielfachen Beratungen haben unter anderem auch dazu geführt, dass das anfängliche Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von einer Million Euro nun auf knapp 318 000 geschrumpft ist. Die Erträge in Höhe 19,3 Millionen Euro werden aber nicht alle geplanten Maßnahmen decken können. Steuersätze der Kommune sollen gleichwohl nicht erhöht werden. Das Defizit wird über Rücklagenentnahme ausgeglichen.