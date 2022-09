2 Beim Herrichten der Schlachtplatten haben die Helfer alle Hände voll zu tun. Foto: Weisser

Dietingen-Böhringen - Schwein gehabt! Die Entscheidung der Böhringer Musiker, mit ihrem Schlachtfest in diesem Jahr in die Schlichemtalhalle auszuweichen, hat sich auch angesichts des nasskalten Wetters am Freitag und Samstag im Nachhinein als absolut richtig erwiesen. Auch wenn der eine oder andere Gast dem besonderen Zeltfestflair am bisherigen Standort in der Römerstraße etwas nachtrauerte.

Großer Andrang

Groß war der Andrang der Besucher am Sonntag zur Mittagszeit. Im Nu war die große Halle gefüllt. Zum Glück stand die kleine Halle auch noch zur Verfügung. Die fleißigen Helfer hatten bei der Vorbereitung und Ausgabe der Schlachtplatten alle Hände voll zu tun.

Für die Essenslogistik hatte der Musikverein ein kleines Zelt neben der Halle aufgestellt. Schon vor dem Betreten der Halle zog den Gästen der Duft von leckerem Kraut und deftiger Leberwurst in die Nase. Im Angebot gab es wieder verschiedene Schlachtplattenvariationen.

Rückkehr an frühere Wirkungsstätte

Für die musikalische Unterhaltung über die Essenszeit sorgten die Musikfreunde aus Gößlingen mit ihrem Dirigenten Karl-Heinz Gaus. Am Nachmittag kehrte der frühere Dirigent der Böhringer Musikkapelle, Peter Nikol, mit den Musikern aus Mahlstetten an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Zum Abschluss spielte der Musikverein Boll auf. Am Freitagabend hatte das Fest mit einem stimmungsvollen Blasmusikabend (Musikvereine Bösingen, Trichtingen und Zepfenhan) in der gut besetzten Halle begonnen. Die jüngeren Besucher feierten anschließend in der kleinen Halle bei Discomusik weiter.

Die Polka-Party am Samstag eröffnete die Blechbläserformation "Polka Seven". Die versierten sieben Musiker interpretierten zwei Stunden lang feine Blasmusik ohne Pause – anfangs noch vor spärlichem Publikum. Doch auf deren Spielfreude wirkte sich das nicht aus.

Spielfreudig und virtuos

Ebenso spielfreudig und virtuos an ihren Instrumenten präsentierten sich die "Heimathelden", die den zweiten Part der Polka–Party übernahmen. Die fünf Musiker um Trompeter Andy Freundl und Lokalmatador Stefan Fuchs brachten mit ihrem vielfältigen Repertoire Stimmung in die Halle. Zu hören waren bekannte Oberkrainer–Titel, gängige Polkas, Solostücke für Trompete und Akkordeon, Eigenkompositionen wie auch volkstümliche Schlagermelodien. Übrigens: Die "Heimathelden" kann man bald wieder im Fernsehen sehen und hören. Sie wurden erneut zur Sendung von Andy Borg im SWR–Fernsehen eingeladen. Die Sondersendung "für die Herzenssache" findet am 12. November statt. Beide Kapellen freuten sich über den reichlichen Applaus. Der Abend hätte mehr Besucher verdient gehabt.