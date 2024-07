Schlichempokalturnier 2024: Epfendorf im Fußballfieber

1 Schon die kleinsten Spieler bieten spannende Spiele für die Zuschauer Foto: Wagner

Ein Wochenende voller spannender Spiele, viel Freude und musikalischem Abendprogramm.









Drei Tage lang regierte König Fußball auf dem Epfendorfer Sportgelände am Butschhofweg und begeisterte die Zuschauer mit spannenden Spielen verschiedener Altersklassen. Bereits am Freitag spielten die Alten Herren den Turniersieger aus bevor am Samstag der Anpfiff zum nunmehr 62. Schlichempokalturnier der aktiven Mannschaften erfolgte. Hier ließ die SGM Dietingen/Böhringen nichts anbrennen und konnte nach einem ungefährdeten Endspielsieg gegen die SpVgg Leidringen den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Auch die Jugend zeigte ihr Können und beim Turnier der F-Junioren am Sonntagnachmittag waren schöne Spielzüge.