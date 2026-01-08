Schleuderstuhl FC 08 Villingen: Triumphe, Rücktritte, sieben Trainer, Emotionen – die Chronik im Zeitraffer

Jubel, Pleiten, Rücktritte, Freistellungen – langweilig wird es mit den Nullachtern nie. In den vergangenen gut 1000 Tagen hatten sieben Männer das sportliche Sagen im Friedengrund.
Sieben Männer – Marcel Yahyaijan, Reiner Scheu, Ryszard Komornicki, Denis Stogiannidis, Mario Klotz, Adam Adamos und bis zum Mittwoch Steffen Breinlinger – waren innerhalb der vergangenen 33 Monate, drei Wochen und zwei Tagen (1029 Tage) für die Ergebnisse der ersten Mannschaft verantwortlich. Im Schnitt saß in diesem Zeitraum ein Coach nur 147 Tage lang auf der Villinger Trainerbank.