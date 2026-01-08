Schleuderstuhl FC 08 Villingen: Triumphe, Rücktritte, sieben Trainer, Emotionen – die Chronik im Zeitraffer

Jubel, Pleiten, Rücktritte, Freistellungen – langweilig wird es mit den Nullachtern nie. In den vergangenen gut 1000 Tagen hatten sieben Männer das sportliche Sagen im Friedengrund.

Sieben Männer – Marcel Yahyaijan, Reiner Scheu, Ryszard Komornicki, Denis Stogiannidis, Mario Klotz, Adam Adamos und bis zum Mittwoch Steffen Breinlinger – waren innerhalb der vergangenen 33 Monate, drei Wochen und zwei Tagen (1029 Tage) für die Ergebnisse der ersten Mannschaft verantwortlich. Im Schnitt saß in diesem Zeitraum ein Coach nur 147 Tage lang auf der Villinger Trainerbank.

13. März 2023 Marcel Yahyaijan wird nach 986 Tagen als Cheftrainer und Sportdirektor freigestellt. Wenige Tage zuvor hatte der Verein mitgeteilt, dass sich die Wege von Yahyaijan und dem Verein nach der Oberliga-Runde 2022/23 trennen sollen.

Unter dem damals 30-Jährigen hatten die Nullachter kurz zuvor noch im SBFV-Pokal durch ein 3:2 beim Regionalligisten Bahlingen das Halbfinale erreicht. Zudem war mit Yahyaijan an der Trainerbande der Cup in der Saison 2020/21 gewonnen worden.

23. März 2023

Reiner Scheu übernimmt die Oberliga-Mannschaft bis zum Saisonende.

„Mit Reiner haben wir einen Mann mit der Fußballfachkompetenz und Erfahrung, um in der Liga in die Erfolgsspur zurückzukommen und um im Pokal noch möglichst erfolgreich zu sein“, meint der damalige Sportvorstand Denis Stogiannidis.

3. Juni 2023

Unter Scheu schafft Villingen als Tabellenelfter souverän den Klassenerhalt und steht im südbadischen Pokalfinale.In diesem ist aber der SV Oberachern beim 3:0 klar besser.

27. Juni 2023

Der FC 08 verpflichtet mit Ryszard Komornicki einen ehemaligen polnischen Nationalspieler und international erfahrenen Trainer. „Es gibt hier ein tolles Stadion, ein tolles Umfeld und tolle Rahmenbedingungen. Hier ist noch vieles möglich“, freut sich Komornicki auf seine neue Aufgabe.

19. August 2023

Wenige Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels des FC 08 gegen Bietigheim-Bissingen nimmt Trainer Ryszard Komornicki seinen Hut – nach 48 Tagen. „Ich kann nur sagen, dass der Grund, warum ich gekündigt habe, nicht die sportliche Situation war“, betont Ryszard Komornicki.

24. Oktober 2023

Sportvorstand Denis Stogiannidis, Tevfik Ceylan, Marcel Sökler und Alois Ribeiro haben das Team auf den dritten Rang geführt. Die Mitgliederversammlung 2023 steht im VIP-Raum der MS Technologie-Arena an. Vor knapp 130 anwesenden Mitglieder werden die Kontroversen innerhalb der Vereinsführung emotional ausgetragen. Denis Stogiannidis wird knapp wiedergewählt.

29. Dezember 2023

Der FC 08 Villingen gibt die Verpflichtung von Mario Klotz als Cheftrainer und Sportdirektor bekannt. „Ich freue mich, dass ich in meine alte fußballerische Heimat zurückkehren kann. Der FC 08 ist und bleibt für mich einer der reizvollsten Traditionsclubs. Da musste ich nicht lange überlegen“, freut sich Mario Klotz.

26. Mai 2024

Mario Klotz führt zusammen mit Co-Trainer Adam Adamos das Team nicht nur vor dem letzten Spieltag auf Rang 1, sondern gewinnt mit dem FC 08 auch den SBFV-Pokal.

Ganze 48 Tage lang war der Pole Ryszard Komornicki an Bord. Foto: Eibner-Pressefoto

Vor 3800 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion heißt es gegen den SC Lahr 1:0. Damit qualifizieren sich die Nullachter für den DFB-Pokal.

1. Juni 2024

Das Meisterschaftsfinale in der Oberliga wird von einem Krimi geprägt: Der FC 08 besiegt Pforzheim mit 3:2 – Direktkonkurrent Großaspach muss in Holzhausen kurz vor dem Ende das 1:1 hinnehmen. Göppingen ist Vizemeister. 4100 Zuschauer erleben im Friedengrund einmalige Momente. Der Regionalliga-Aufstieg ist nach 1966 der größte Erfolg der Villinger. Damit ist auch der Weg für die U21 frei in die Oberliga.

24. Juni 2024

Ex-Coach Marcel Yahyaijan wird Geschäftsführer beim Regionalliga-Aufsteiger.

15. Juli 2024

Der FC 08 Villingen setzt bei der Hauptversammlung wichtige Zeichen und wählt mit Dieter W. Haller einen ehemaligen Spitzendiplomaten zum neuen Präsidenten. Haller wird aber nicht nur repräsentative Aufgaben übernehmen, sondern im Vorstand ein Stimmrecht haben. „Ich bin ein Teamplayer“, betont Haller.

17. August 2024

Regionalligist FC 08 Villingen verkauft sich gut gegen den 1. FC Heidenheim, doch der Erstligist feiert in der MS Technologie-Arena vor 6800 Zuschauern einen 4:0 (1:0)-Sieg. Damit schaffen es die Nullachter auch im zwölften Versuch nicht in die zweite DFB-Pokal-Runde.

Mario Klotz (rechts), hier neben Heidenheim-Coach Frank Schmidt nach dem DFB-Pokal-Spiel, hatte 290 Tage lang das Sagen. Foto: Marc Eich

23. September 2024

Der FC 08 Villingen „optimiert seine Organisationsstruktur“. Die bisherigen Aufgaben des Sportdirektors (Mario Klotz) werden vollständig in den Verantwortungsbereich des Geschäftsführers Marcel Yahyaijan übergehen.

14. Oktober 2024

Der FC 08 Villingen stellt nach intensiven Beratungen und trotz der großen Erfolge in der Vorsaison Cheftrainer Mario Klotz frei – nach 290 Tagen. „Diese Entscheidung erfolgt nach einer gründlichen Analyse der aktuellen sportlichen Situation.“ Die Nullachter belegen nach zwölf Spieltagen den vorletzten Rang, haben bisher erst einen Sieg eingefahren.

25. November 2024

Präsident Dieter W. Haller stirbt unerwartet im Alter von 70 Jahren auf einer Auslandsreise in Saudi-Arabien.

13. Dezember 2024

Der FC 08 Villingen teilt mit, dass er mit Interimscoach Adam Adamos, unter Klotz Co-Trainer, die Regionalliga-Restsaison beenden möchte.

„Ich werde mit der Mannschaft im neuen Jahr alles geben. Es war keine leichte Aufgabe, die Mannschaft während der laufenden Saison in dieser schwierigen sportlichen Situation zu übernehmen. Nun habe ich aber die Chance, das Team in der Vorbereitung optimal auf die Restsaison einzustellen“, sagt Adamos.

4. März 2025

Nach dem 2:4 gegen Hessen Kassel – der neunten Niederlage – ziehen die Nullachter die Reißleine. Adam Adamos muss gehen, dafür kommt Steffen Breinlinger vom Landesligisten SV Zimmern. Gegen Ende der Saison schafft Breinlinger zwar nicht das Klassenerhaltswunder, doch die Ergebnisse und Leistungen stimmen zuversichtlich für die folgende Oberliga-Runde.

Adam Adamos musste im März 2025 den FC 08 verlassen. Foto: Marc Eich

5. November 2025

Bei der Hauptversammlung werden Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk zu den neuen Vorständen gewählt, einige Zeit später wird der bisherige Finanzchef Reinhard Warrle zum Interimspräsidenten bestimmt. Armin Distel und Denis Stogiannidis stellen sich nicht mehr zu Wahl.

7. Januar 2026

Der FC 08 gibt kurz vor der ersten Einheit des neuen Jahres nach 309 Tagen die „einvernehmliche Trennung“ von Cheftrainer Steffen Breinlinger bekannt. „Ich habe mir die letzten Tage intensiv Gedanken gemacht: Besonders die im ersten Halbjahr anstehenden beruflichen Herausforderungen lassen es mir derzeit nicht zu, dass ich mich in die überaus komplexen und vielseitigen Aufgaben und Erwartungen des Vereins einbringen kann, wie es meinem eigenen Anspruch und dem des Vereins entsprechen würde, zumal es darüber zuletzt auch unterschiedliche Auffassungen mit der sportlichen Leitung gab“, begründet Breinlinger seinen Schritt. Der FC 08 ist also wieder einmal auf Trainersuche.