Bundesanwaltschaft: Weitere Durchsuchungen bei mutmaßlicher rechter Terrorgruppe

Im vergangenen Mai sorgte schon einmal eine Razzia gegen mutmaßliche Rechtsterroristen der «Letzten Verteidigungswelle» für Aufsehen. Jetzt geht die Bundesanwaltschaft gegen weitere Verdächtige vor.
Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft lässt seit dem Morgen die Räumlichkeiten weiterer mutmaßlicher Mitglieder der rechtsextremistischen Terrorvereinigung "Letzte Verteidigungswelle" durchsuchen. Die Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein richten sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Festnahmen gab es demnach keine.