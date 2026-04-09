Schleswig-Holstein: Mutter bringt Baby auf Standstreifen von Autobahn zur Welt

1 Feuerwehrleute wurden zu einer Geburt in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn gerufen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa Dieses Baby hatte es eilig: Auf der A23 in der Nähe von Hamburg wird ein Kind geboren. Das ungeplante Ereignis ist nicht nur für die Mutter und ihr Neugeborenes etwas Besonderes.







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Halstenbek - Eine Frau hat ihr Baby in einem Auto auf dem Standstreifen einer Autobahn in der Nähe von Hamburg zur Welt gebracht. Rettungskräfte seien am Mittwochabend "zu einem besonderen Einsatz" auf der A23 gerufen worden, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Das Auto parkte demnach in der Nähe der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Als die Feuerwehr eintraf, waren dem Sprecher zufolge Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort.