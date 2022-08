Rund 600 Fahrzeuge sind am Sonntag zum elften Schlepper- und Oldtimertreffen nach Burgfelden gekommen. Bei bestem Sommerwetter wurde das einmal mehr zu einem kleinen Volksfest.















Albstadt-Burgfelden - "Unser Treffen wird wieder richtig gut angenommen", resümierte "Schdoale Gratzer"-Mitglied Harry Bitzer am frühen Sonntagnachmittag. Er empfing am Heersberg-Parkplatz alle ankommenden Oldtimer-Fahrzeuge und verteilte an alle einen Meterstab als Gastgeschenk. "Wir hatten 550 Stück, der Karton ist leer, das ist doch ein gutes Zeichen", so der Burgfeldener lachend.

Danach trudelten immer noch Fahrzeuge ein. Auch Pascal Penz, zusammen mit Simon Roth im Vorstandsduo der "Schdoale Gratzer" engagiert, die sich von Beginn an in Burgfelden als Bewahrer von Kultur und Brauchtum einsetzen, war mit einem Blick über die weitläufigen, voll belegten Flächen zufrieden. "Wir hatten schon mit vielen Fahrzeugen und Gästen nach der zweijährigen Corona Zwangspause gerechnet, und genauso ist es eingetroffen", fiel sein positives Fazit aus.

Mit Kränzen und Fähnchen noch bunter

Nicht nur am Sonntag, bereits am Samstagabend beim vierten Feierabendhock‘, sei der Besuch recht gut gewesen, so Penz. Vergleicht man die Anzahl der Gäste mit dem letzten Schlepper- und Oldtimertreffen vor drei Jahren, dürften gut und gerne wieder 3000 Besucher im kleinsten Albstädter Stadtteil gewesen sein. Vor Ort zu Bestaunen war eigentlich alles, was zu Oldtimern gezählt wird: Von Mopeds über Motorräder über Autos bis zu Traktoren, teilweise bunt geschmückt mit einem Blumenkränzle oder Fähnchen. Der Kontrast dazu waren hochmoderne Schlepper, Unimogs und riesige Fahrzeuge zur Holzbearbeitung. Zum Treffen zählte auch ein Teilemarkt für Schlepper und Oldtimer.

Neu: Drei Food-Trucks machen die Gäste satt

Gut frequentiert waren die Verkaufsstände mit Crepes und Süßigkeiten, von "Albstadt Liebe", "Trinkhorn" Brände und der Creativ-Werkstatt. An der Seilbinderei und am mobilen Sägewerk konnten die Besucher sich anschauen, wie damit gearbeitet wird. Im Festzelt unterhielt das Duo "JayJay music" die Gäste, die sich, was diesmal neu war, mit dem Angebot dreier Food-Trucks stärken konnten. Kinder durften sich in der Hüpfburg austoben.

Für ein gutes Gelingen des kleinen Burgfeldener Volksfestes sorgten einschließlich Auf- und Abbau rund 100 Helfer der "Schdoale Gratzer" in ihren gelben Shirts, welche für ihre vielen Gäste kräftig Hand anlegten.