Lagerfeuerromantik und eine Spende an Jugendverein Owingen gab es beim TÜV-Abend der Schlepperfreunde.

„Bitte links, rechts blinken, das Licht einschalten, am Lenkrad rütteln“ – solche Kommandos und weitere waren beim TÜV-Abend der Schlepperfreunde Owingen des Öfteren zu hören – und zwar von den beiden Kfz- Ingenieuren des TÜV Süd aus Reutlingen.

Alle 25 geprüften Traktoren und Anhänger bekamen den begehrten „TÜV-Stempel“. Zur Überbrückung der etwas längeren Wartezeit boten die Schlepperfreunde gegrillte Rote vom Holzfeuer und kühle Getränke an. Außerdem übergaben sie an diesem Abend dem Jugendverein Owingen e.V. eine Spende in Höhe von 400 Euro.

Owinger Jugend war beim Schlepperflohmarkt sofort mit helfender Hand zur Stelle

Im April dieses Jahres wurde nach einer längeren Pause von sechs Jahren erstmal wieder ein Schlepperflohmarkt in der Owinger Ortsmitte durchgeführt. Bereits in den ersten Vorplanungen stellte sich schnell heraus, dass ohne Unterstützung von außen der Flohmarkt nicht durchführbar ist.

Schnell war die Idee geboren, jüngere Personen mit ins Boot zu nehmen – und da kam der Owinger Jugendverein ins Spiel. Bei der Nachfrage um Mithilfe war dieser sofort bereit, mitzumachen.

Die Owinger Jugend ist seit dem Brand des Pfarrheims im Jahr 2018 ohne Räumlichkeiten. Mit dem Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“ des Bürgervereins, in dem solche Räumlichkeiten eingeplant sind, haben diese nun eine Perspektive und können zusammen mit dem Bürgerverein dieses mitgestalten.

Um eine sinnvolle Freizeitgestaltung für junge Menschen zu ermöglichen, benötigt es entsprechende Geldmittel. Mit den erhaltenen Spenden soll die Neuanschaffung einer Musikanlage finanziert werden.