Schleppende Sondierungen: Die Ungeduld in der Wirtschaft wächst – Kritik an möglichem Superministerium

Die Gespräche am Wochenende haben wieder keine Einigung gebracht. Nicht nur in der Wirtschaft wächst der Unmut über manche Idee aus den Sondierungsgesprächen.
Fünf Wochen ist die Landtagswahl nun her – und Grüne und CDU haben noch keine Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Das sorgt für Ungeduld, vor allem bei denen, um die es im Wahlkampf vorrangig gehen sollte. Es gehe um „Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“, war nicht nur der Slogan von Cem Özdemir, sondern auch die Botschaft von Manuel Hagel. Und die so angesprochenen, warten auf das Einlösen dieses Versprechens. Die Erwartungen an die neue Landesregierung sind hoch.