Schleppende Konjunktur: Trumpf Laser baut in Sulgen 100 Arbeitsstellen ab

Trumpf Laser baut in Sulgen 100 Arbeitsstellen ab

1 Die Konjunkturflaute beschert Trumpf Laser nun einen gehörigen Arbeitskräfteabbau. Foto: Trumpf Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat von Trumpf Laser haben sich aufgrund der schleppenden Konjunktur auf einen Plan für einen sozial verantwortlichen Stellenabbau in Sulgen geeinigt.







Wie viele Unternehmen in Baden-Württemberg reagiert auch der Maschinenbauer und Laserhersteller Trumpf mit strukturellen Maßnahmen auf die anhaltende Konjunkturkrise. Nach dem dritten Jahr in Folge mit einer schwachen Konjunktur haben sich zahlreiche Kunden zuletzt mit Investitionen zurückgehalten. Das betrifft auch die Produkte der Trumpf Laser SE in Schramberg.