Schleppen und Schimpfen: Berlin ohne Rolltreppe – Was läuft noch in der Hauptstadt?

Fast 150 Stufen hoch zur S-Bahn: Wegen defekter Rolltreppen wird Berlins Hauptbahnhof zur Fitness-Challenge. Behörden spielen Ping-Pong, Banden bekriegen sich. Was ist los im Sehnsuchtsort Berlin?
Berlin - Die weltberühmte spanische Treppe in Rom hat 136 Stufen – Berlin hat aber mehr zu bieten. Wer als Tourist im Hauptbahnhof einrollt, muss sich zurzeit 147 schwere Schritte nach oben schleppen, um von den Fernzügen im zweiten Untergeschoss hoch zur S-Bahn zu kommen. Der Grund: Seit fast vier Wochen sind etwa zwei Drittel der 52 Rolltreppen stillgelegt – wegen technischer Probleme und aus Sicherheitsgründen. Das übliche Chaos bei der Deutschen Bahn trifft auf die Wurschtigkeit im "Failed State Berlin" – ungefähr so lästern darüber belustigte Auswärtige und genervte Einheimische.