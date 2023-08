Es ist heiß, Zeit für Eis – doch für welche Sorte soll man sich entscheiden? Beim Eis Rialto in Bisingen ist die Auswahl groß. Ob Klassiker wie Vanille, ein fruchtiges Erdbeersorbet oder ausgefallene Eissorten wie Avocado-Limette: In dem Bisinger Eiscafé kommt jeder Eisliebhaber auf seine Kosten.

Unter anderem für ihre außergewöhnliche Sorten wurden Marina Dal Pont Marcineiro und ihr Mann, der einfach „Eismann Michele“ genannt werden will, in diesem Jahr ausgezeichnet: Das Eiscafe Rialto erhält den Schlemmerblock Award 2023 für die Region Zollernalb/Sigmaringen. Insgesamt 4,26 von fünf Punkten haben die Nutzer den Eisbechern, Milkshakes und Kaffes gegeben, das Ambiente haben sie mit 4,08 Punkten bewertet und der Service schneidet insgesamt mit 4,26 Punkten ab.

Schreiben aus dem Bundestag

Die offizielle Auszeichnungen führte sogar zu Reaktionen aus der Bundeshauptstadt: In einem Brief gratulierte Annette Widmann-Mauz, die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen Marina und Michele persönlich zur Auszeichnung. „Gerade die vergangenen Jahre brachten für kleine und mittlere Unternehmen große Belastungen mit sich“, schreibt Widmann-Mauz in ihrem Brief. Das Rialto habe es geschafft, sich zukunftssicher auszustellen. „Dank qualitativ hochwertigen Zutaten, überzeugendem Geschmack und immer neuen, innovativen Geschäftsideen“, schreibt die Bundestagsabgeordnete weiter.

Um sich von den übrigen Eisdielen abzuheben, legt sich „Eismann Michele“ mächtig ins Zeug: „Bei uns ist das Eis nicht ungesund“, sagt er. 40 Prozent weniger Zucker ist im „Gelato Classico“. Die Sorten der Reihe „Well-Eis“ und „Fit-Eis“ kommen sogar ganz ohne Zugabe von Zucker aus. Und Michele liegt damit voll im Trend: „Die Nachfrage nach zuckerfreiem Eis wächst stetig“, ist er sich sicher. Zudem gibt es eine Vegane-Reihe und eine „Gourmet“-Reihe mit besonders hochwertigen Zutaten im Eis.

Bei der Kreation von neuen Eissorten sind fast keine Grenzen gesetzt, sagt der Eismann. „Nur Insekten kommen bei mir nicht ins Eis“, betont er. Proteine werden stattdessen durch die Zugabe von Nüssen, die von Natur aus viel Eiweiß enthalten, hinzugefügt.

Sorten wechseln je nach Jahreszeit

Mehr als 40 Eissorten gibt im Rialto täglich. Nicht nur an warmen Sommertagen locken diese Besucher aus Bisingen und darüber hinaus in das „Rialto“. Auch im Frühjahr und Herbst hat der Eismann saisonale Kreationen im Sortiment. „Wir wollen mit natürlichen Zutaten überzeugen“, sagt Michele.

Mehr als 40 Eissorten gibt es im „Rialto".

Die neuste Kreation im Rialto: Die Sorte heißt Blaue Java Banane. Die exotische Bananensorte soll nach Vanille schmecken und sei in Deutschland nicht erhältlich, erzählt Michele. Lange habe er vergeblich versucht, die Frucht über Importeure aus Stuttgart und Frankfurt zu kaufen. Schließlich habe er es aber geschafft, den Geschmack des kuriosen Obsts nachzustellen: Mit Vanille, Banane und Spirulina als natürlicher Farbstoff. „Somit schmeckt die Java-Banane fast wie im Original.“ Trotz der knalligen Farbe ist das Eis zu hundert Prozent aus natürlichen Zutaten. „Und das schmeckt man“, ist Michele überzeugt.

Die Kunden wüssten diesen Unterschied zu schätzen, ist er sich sicher. Trotz der Auszeichnung möchte er seinen Kunden das geschenkte Vertrauen auch zurückgeben. Etwa mit gleichbleibenden Preisen: Die klassische Eiskugel kostet im Rialto seit zwei Jahren 1,50 Euro. Für 50 Cent mehr gibt es die Premium-Variante.

Drei kuriose Eissorten von „Eismann Michele“

Avocado-Limette

ist eine von vielen ungewöhnlichen Kreationen von „Eismann Michele“ und erfreut sich großer Beliebtheit: Die Sorte habe sich zum Renner im Rialto entwickelt.

Blaue Java Banane

wird aus Bananen, Vanille und Spirulina hergestellt. Die neuste Kreation imitiert den Geschmack und die Farbe der exotischen Frucht, die in Deutschland nicht erhältlich ist.

Maiseis

ist zwar in Deutschland eine eher unbekannte Sorte, gilt aber in Ländern wie etwa in Mexiko als traditionelle Speise. Im Rialto in Bisingen kann die Delikatesse probiert werden.