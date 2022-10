2 Alle Hände voll zu tun hatten die Helferinnen und Helfer beim Irslinger Backhausfest am vergangenen Sonntag, für das sie viele unterschiedliche Leckereien bereiteten. Quelle: Unbekannt

Die Nachtarbeit hat sich gelohnt: Beim Backhaus-Fest des Obst- und Gartenbauvereins Irslingen war der Andrang nach Köstlichkeiten aller Art aus dem Ofen riesig. Im Winterhalbjahr sind viele weitere Aktionen geplant.















Dietingen-Irslingen - Am vergangenen Sonntag nahmen wieder viele Bürger am Backhaus-Fest in Irslingen teil. Bei ruhigem Herbst-Wetter ließen die Gäste es sich im Freien schmecken oder nahmen mit nach Hause, was die vielen Helfer des Obst- und Gartenbauvereins in stundenlanger Arbeit gebacken hatten.

In der Backstube ab 2:30 Uhr

Bereits in der Nacht gegen 2:30 Uhr hatten die Helferinnen und Helfer um Helmut Thieringer begonnen, den Ofen anzuheizen und eine Vielzahl von Zutaten und Belägen zusammenzustellen. Die Äpfel waren bereits durch die Kindergartenkinder mitgesammelt worden. Den ganzen Vormittag wurden Teige und Köstlichkeiten vorbereitet, bevor es dann nach der Mittagspause so richtig losging.

Die vielen Helfer hatten nicht nur Spiele für die Kinder vorbereitet, sondern auch zahlreiche alte Geräte aufgebaut, sodass man selbst Obstpressen in natura und vor allem in Betrieb erleben konnte. Die zahlreichen Gäste hatten es nach zwei Jahren Auszeit kaum mehr erwarten können. Ein Beispiel: Einige kamen lediglich, um sich den Kuchen für die sonntägliche Kaffeezeit abzuholen.

Brote und Kuchen – alles was das Herz begehrt

Doch viele mehr blieben sitzen und ließen es sich so richtig gut gehen. Apfelkuchen, Zwtschgenkuchen, Zwiebelkuchen, Dinnete oder Backhausschnitte mit Frischkäse - alles was das Herz begehrte. Zudem fanden zahlreiche frisch gebackene Bauernbrote reißenden Absatz, sodass sie am Nachmittag bereits ausverkauft waren.

Es gab noch mehr zu feiern: Klaus Häsler als 1. Vorsitzender, Marianne Schwarz und Sigrid Dreher durften feierlich für jeweils 30-jährige Mitgliedschaft im Verein Günther Bantle, Anneliese Beiter, Anita Bihl, Edgar Bihler, Lydia Bihler, Markus Digeser, Blanka Ettwein, Martin Ettwein, Bruno Frommer, Edith Hezel, Eugen Hezel, Sybille Kammerer, Dieter Kleiner, Karl-Heinz Kleiner, Gerda Kühl, Harald Reiser, Emma Scharnetzki, Anton Schneider, Marlies Schwarz, Gebhard Seeburger, Frank Stöhr, Achim Ströbele, Helmut Thieringer, Sabine Weber, Anton Wiedemann, Roland Zapatka, Elisabeth Link und Hans-Otto Steinbach zu Ehrenmitgliedern ernennen.

Voller Terminkalender

Auch in den nächsten Wochen und Monaten ist im Backhaus jede Menge geboten. Das Programm lässt sich sehen. Am 24. November gibt es eine "Kreative Auszeit" mit Franziska Teufel, in der in gemütlicher Atmosphäre individuelle Weihnachtskarten, Geschenk-Anhänger und -Papier entstehen soll. Am 26. November findet mit Anne und Nadine ein "Spieleabend" mit Brett- und Kartenspielen statt. Am 28. November begleiten Heiko Walter und Klaus Weisser die Teilnehmer auf einer musikalischen und kulinarischen Weinreise "Wein, Weckle und Gesang", bei der neben vier ausgesuchten Weinen Leckeres aus dem Backofen serviert wird.

Einen Jahreszeitentreff für Kinder wird es am 3. Dezember bei einer Nikolausüberraschung mit Helmut Thieringer geben. Anschließend sind Punsch, Glühwein und Weckenmänner aus dem Backhausofen bei Weihnachtsliedern und Kerzenschein geplant. Und der nächste Brotbackkurs mit Helmut Thieringer soll am 18. Januar 2023 stattfinden, bei dem die Teilnehmer mit Tipps und Tricks verschiedene Brotsorten herstellen werden. Zudem sollen weitere Aktionen wie "Kürbis trifft Apfel" am 11. November, "Orientalisch" am 18. November, "Strudel mit Marija" am 16. Januar und ein "italienischer Abend" am 27. Januar stattfinden – der Terminkalender ist voll.