Schlehengäuschule Gechingen: Ganze Crew begrüßt die neue Kapitänin

Verena Rau ist seit Oktober Leiterin der Schlehengäuschule (SGS). Mit fantasievollen Auftritten der Schüler und Grußworten wurde nun die offizielle Amtseinführung gefeiert.
Von der Klassenlehrerin der 2a bekam Rau erstmal eine Kapitänsmütze überreicht. „Sie haben uns erzählt, dass Frauen in Ihrer Familie entweder Rheinschifffahrtskapitänin oder Rektorin werden.“ Rau sei nun beides, als Schulleiterin auch Kapitänin, sie habe das Steuer in der Hand. Das Kollegium sei die Crew, die Kinder die Passagiere und Entdecker, denen sie die Richtung vorgebe.