Schlehengäu-Cup: Gechinger Turnier muss Modus umstellen

1 Der Gechinger Spielertrainer Jens Kusterer (links) sieht den Schlehengäu-Cup auch als wichtigen Teil der Vorbereitung. Foto: Kraushaar

Die SF Gechingen veranstalten an diesem Wochenende zum zweiten Mal ihren Schlehengäu-Cup. Sie möchten das Turnier in der Region etablieren – und es wird ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben.









Die kurzfristige Absage des VfL Ostelsheim hat den Turnierplan des 2. Schlehengäu-Cups zwar kräftig durcheinandergebracht, dennoch haben die SF Gechingen II als Veranstalter für diesen Freitag schnell eine Alternative aus dem Hut gezaubert: Statt die Mannschaften auf zwei Dreier-Gruppen aufzusteilen, treten die fünf verbleibenden Teams – die SF Gechingen II, der SV Gültlingen, der SV Althengstett, der TSV Dagersheim und der FSV Deufringen – im Jeder-gegen-jeden-Modus gegeneinander an. Turniersieger ist, wer am Ende in der Tabelle oben steht.