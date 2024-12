Schlechteste Band der Welt spielt in Villingen: Schräge Töne für den guten Zweck – 2erlei Punk feiert Jubiläum

Am 23. Dezember wird’s mit 2erlei Punk wieder laut, schräg und vor allem lustig: Die selbst ernannte schlechteste Blockflöten-Punk-Band der Welt sorgt in der Villinger Innenstadt zum 20. Mal für ausgelassene Stimmung und volle Spendenkassen.

Den 23. Dezember dürften sich viele Fans der einzigen Blockflöten-Punk-Band der Welt wieder dick im Kalender angestrichen haben. Denn dann sorgen „2erlei Punk“ abermals für beste Stimmung in der Villinger Innenstadt und lassen dabei die Kasse für einen guten Zweck klingeln. Und das mittlerweile zum 20. Mal.

„Wir können es selbst kaum fassen, dass es schon zwanzig Jahre her ist, dass wir uns mit einem Hut und zwei Blockflöten auf den Latschariplatz gestellt haben“, berichten die beiden Bandmitglieder. 20 Jahre später ist das Spendenevent von 2erlei Punk für viele Menschen aus der Region ein beliebter Treffpunkt, um die Weihnachtstage einzuläuten und dabei alte Bekannte zu treffen.

Gesellschaftliche Spaltung überwinden

„An unserer Band-Philosophie hat sich nichts geändert: Wir wollen zeigen, dass auch Unvereinbares miteinander zusammenwirken kann, wie eben Blockflötenmusik und Punk. Dies dient auch als Symbol für die Möglichkeit, gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden“, so die Aussage von Kreutzer und Ziegler, die lachend zugeben: „Wir sind nicht nur die einzige, sondern auch die musikalisch schlechteste Blockflöten-Punk-Band der Welt.“

Viele Menschen würden immer wieder ihre Bewunderung ausdrücken, dass sich die Beiden mit den Blockflöten mitten in der Innenstadt „zum Affen machen“. „Tatsächlich ist es für uns auch selbst jedes Mal eine gewisse Überwindung, schließlich haben wir auch seriöse Berufe“, erzählen sie. Die mittlerweile etwa 45 000 Euro an Spendengeldern in den vergangenen zwei Jahrzehnten würden sie aber jedes Jahr aufs Neue motivieren.

Los geht es um 11.30 Uhr

2erlei Punk treten am Montag ab 11.30 Uhr in der Rietstraße 14 auf, etwa auf Höhe des Durchgangs zum Marktplatz beziehungsweise Münster. Wie gewohnt bieten die beiden „Musiker“ und das Team Glühwein, Waffeln, Punsch und Fanutensilien an.

Außerdem erhalten sie musikalische Unterstützung: Der Chor Futa-Ensemble and Friends wird um 13 Uhr ein Platzkonzert geben. Um 15 Uhr folgt dann die „WG-Band“. Der Erlös wird jeweils zur Hälfte gespendet an den Förderverein Wärmestube e.V. und an die Einrichtung Refugio VS.