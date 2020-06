Schlechtes Wetter Neun Ausflugstipps für Regentage

Albaquarium in Albstadt

Im Albaquarium sind Fische und Reptilien zu sehen. In den Aquarien schwimmen tropische Piranhas, Höhlen- und Rifffische. In den Terrarien können Insekten, Nagetiere, Riesenschlangen und Kaimane bewundert werden.

Öffnungszeiten

Das Aquarium ist montags bis samstags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. An Sonn-und Feiertagen ist von 10 bis 12 sowie von 13 bis 17 Uhr geöffnet.