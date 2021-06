1 Villingen-Schwenningen ist die mit Abstand größte Stadt im Landkreis. Doch sie kämpft seit ihrem Bestehen mit ihrer Identität. Foto: Eich

Hat die Stadt Villingen-Schwenningen ein Imageproblem? Diese Frage stellte sich in der jüngsten Gemeinderatsitzung. In der Debatte kristallisierte sich heraus, dass "zu viel gemeckert" werde und man einfach viel zu kritisch sich selbst als Stadt gegenüber sei. Eine Imagepolitur scheint also unausweichlich, so der Tenor des Gemeinderates. Doch was sagen eigentlich die Bürger dazu?

Villingen-Schwenningen - Der Tenor ist eindeutig: Dieses grundsätzliche Problem haben nicht nur die Gemeinderatsmitglieder erkannt. Die Gründe dafür sind allerdings sehr weitläufig. So kommentierte beispielsweise Rudolf E. den Artikel am Freitag so: "Die Stadt VS, ein Ort in dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Und immer wieder feststellte, es gibt Villingen und Schwenningen. Für die Schwenninger waren die Villinger Badenser und die Villinger sahen in Schwenningen das aufstrebende Bauerndorf. Wie soll da eine Gemeinschaft entstehen?" Ähnlich sieht das auch Dominik S.: "Wir schaffen es seit Jahren nicht VS zu einer Marke zu machen! Solange wir unser Kastendenken nicht abschaffen, wird das auch nix."

Überzeugt davon, dass sich etwas ändern muss, damit Villingen-Schwenningen bekannter wird, ist auch David P.: "Mir fällt immer wieder auf, dass Orte wie Donauschingen oder Triberg, welche beide deutlich kleiner sind als VS, bei Auswärtigen häufig bekannt sind. VS mit über 80 000 Einwohnern kennen diese Leute wenn überhaupt nur von Autobahnschildern... Da muss sich echt dringen was tun."

Wie gelingt Imagewechsel?

Doch wie soll der Imagewandel vonstatten gehen? Reicht hier tatsächlich das Kreieren einer Marke? Reichen Logo, Corporate Identity und Werbeslogan? Hier gingen die Meinungen im Gemeinderat schon auseinander und auch Schwabo-User HaJü R. sieht das nicht so: "Das Problem in VS ist ganz einfach: Die Art und Weise wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Das Image der Stadt VS poliert man mit Bürgernähe und nicht mit Steuern sowie horrenden Parkgebühren oder Flyern auf. Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit zählt."

Was er damit kritisiert, sind die jüngsten Überlegungen und Entscheidungen, Parkgebühren zu erhöhen oder gar den Winterdienst in drei Kategorien zu priorisieren. Das sei seiner Meinung nach eine Klassifizierung der Bürger.

Stefan B. hält weitere Maßnahmen für notwendig, um VS attraktiver zu machen und grundsätzlich für eine positivere Stimmung zu sorgen: "VS fehlt es an Innovation, besonders im Bereich der Innenstädte. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen weiter ausgebaut werden damit Senioren und Jugendliche sich flexibler und einfacher bewegen können. Damit würde man auch dem stetigen Anstieg an Parkplätzen etwas entgegenwirken."

Klingt jedenfalls auch aus Bürgersicht nach einer großen Aufgabe für die Verwaltung und das Stadtmarketing.