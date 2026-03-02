Schlechtere Rahmenbedingungen: Alpirsbach sucht Einsparmöglichkeiten

Die Haushaltspläne für den Kernhaushalt und die Eigenbetriebe kamen in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Tisch.
Mit dem Kernhaushalt stieg Kämmerer Rolf Wöhrle in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich in Alpirsbach – wie in vielen anderen Kommunen – verschlechtert, da die Belastungen zugenommen haben. Nach dem bisher geplanten Entwurf bestehe ein Fehlbetrag von 3 337 950 Euro, der Haushalt wäre somit nicht genehmigungsfähig. Also müsse nach Kürzungsmöglichkeiten gesucht werden.