Schlechte Nachrichten vom Flugplatz : Das Lahrer Gründerzentrum wird deutlich teurer als geplant

1 Im Gebäude B33 in der Rainer-Haungs-Straße 15 soll das Lahrer Start-up-Center entstehen. Foto: Köhler

Gut eine Million Euro waren eingeplant, um dort ein Gebäude zur Heimat von Nachwuchsfirmen zu machen. Nun zeigt sich, dass diese Kostenprognose nicht zu halten ist. Das Rathaus sieht das Projekt nicht in Gefahr, das letzte Wort hat der Gemeinderat.









Gemeinsam mit eingesessenen hiesigen Unternehmen will die Stadt Lahr potenziellen neuen Sternen am Wirtschaftshorizont auf die Sprünge helfen – mit einem sogenannten Innovations- und Gründerzentrum. Ausgeguckt dafür hat man sich ein altes Gebäude auf dem Flugplatzgelände: Im „B33“ in der Rainer-Haungs-Straße sollen ab kommendem Herbst auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern 13 Mieteinheiten entstehen, in denen Jungfirmen aus dem Industriebereich ihre Ideen in die Tat umsetzen können.